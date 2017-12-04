Слуцкий покинул британский клуб «Халл Сити»

Лондон, 4 декабря. Российский специалист Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера британского футбольного клуба «Халл Сити», говорится в сообщении в Twitter команды.

Леонид Слуцкий покинул тренерский штаб британского клуба. Контракт с россиянином был рассторгнут по соглашению сторон. Отметим, что 2 декабря «Халл Сити» сыграл вничью с клубом «Шеффилд Уэнсдей», его экс-подопечные находятся на 20 строчке в турнирной таблице, на их счету 19 очков. Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает кандидатуру Слуцкого. Напомним, что россиянин присоединился к «Халл Сити» в июне 2017 года, пишет Р-Спорт.