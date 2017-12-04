Саакашвили сообщил, что не боится экстрадиции в Грузию

Киев, 4 декабря. Экс-губернатор Одесской области, грузино-украинский политик Михаил Саакашвили заявил, что украинские спецслужбы могут экстрадировать его из страны на следующей неделе. При этом он добавил, что не боится возвращаться в Грузию.

Бывший украинский чиновник Михаил Саакашвили считает, что у СБУ есть планы по выдворению его из Украины.

«У них планы выкинуть меня из страны, у них (спецслужб) совместная операция. Если они даже выкинут меня на следующей неделе», — заявил политик.

Саакашвили отметил, что в случае экстрадиции он предпочтет возвращение на родину в Грузию.

«Хотят меня схватить и сказать: вот на тебе в Грузии дела, мы предлагаем тебе в Польшу или в Голландию; я скажу, что я поеду в Грузию», — сообщил он, пишет РИА Новости.

Бывший губернатор Одесской области отметил, что не боится возвращения в Грузию, даже если его лишат свободы.

«Даже если меня выкинут, даже если меня бросят в тюрьму под надуманными обвинениями, я знаю, что готовится провокация», — заключил Саакашвили.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, после чего экс-губернатор некоторое время путешествовал по странам Европы, отмечает Газета.Ru В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело.