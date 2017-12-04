Жители сел под Владимиром обратились к Путину из-за строительства мусорного полигона

Владимир, 3 декабря. Жители нескольких сел Владимирской области обратились к президенту России Владимиру Путину с связи со строительством полигона по переработке мусора.

В Филипповском планируется построить мусороперерабатывающее предприятие. Местные жители считают, что власти региона обостряют конфликт вокруг данной темы. Ранее сообщалось, что в строительстве предприятия будут применены высокие современные технологии, однако по мнению жителей Владимирской области, это будет «банальный мусорный полигон».

Кроме того, на данных территориях обитают редкие животные, которые занесены в Красную книгу. Местные жители просят российского лидера получить СК РФ провести проверку строительства мусорного полигона.