Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом
Киев, 3 декабря. Депутат Рады Надежда Савченко прокомментировала ситуацию с блокированием офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве, назвав «евромайдан» государственным переворотом или «незавершенной революцией» и посоветовала властям задуматься.
Украинцы должны бояться не слов «государственный переворот» и «революция», а происходящего, поскольку Киев не способен вести внешнюю политику и сделать экономику Украины стабильной. Такое мнение выразила украинский парламентарий Надежда Савченко в связи с блокировкой офиса NewsOne. Она отметила, что после «евромайдана» поменялась только правящая верхушка, а система осталась прежней.
«Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают», — отметила депутат, пишет Газета.Ru
Савченко подчеркнула, что украинцы недовольны новой властью.
«Я думаю, что власти нужно задуматься», — резюмировала парламентарий.
Напомним, что 3 декабря украинские радикалы заблокировали офис канала NewsOne колючей проволокой, пояснив, что протестуют против информационной политики СМИ. Они потребовали от владельца канала Евгения Мураева принести извинения за то, что он назвал «евромайдан» государственный переворотом, а не революцией. Позднее Мураев заявил, что к акции радикалов причастен националист Дмитрий Корчинский, которому заплатили в президентской администрации.