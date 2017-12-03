Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом

Киев, 3 декабря. Депутат Рады Надежда Савченко прокомментировала ситуацию с блокированием офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве, назвав «евромайдан» государственным переворотом или «незавершенной революцией» и посоветовала властям задуматься.

Украинцы должны бояться не слов «государственный переворот» и «революция», а происходящего, поскольку Киев не способен вести внешнюю политику и сделать экономику Украины стабильной. Такое мнение выразила украинский парламентарий Надежда Савченко в связи с блокировкой офиса NewsOne​​​​​​​. Она отметила, что после «евромайдана» поменялась только правящая верхушка, а система осталась прежней.

«Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают», — отметила депутат, пишет Газета.Ru

Савченко подчеркнула, что украинцы недовольны новой властью.

«Я думаю, что власти нужно задуматься», — резюмировала парламентарий.

Напомним, что 3 декабря украинские радикалы заблокировали офис канала NewsOne​​​​​​​ колючей проволокой, пояснив, что протестуют против информационной политики СМИ. Они потребовали от владельца канала Евгения Мураева принести извинения за то, что он назвал «евромайдан» государственный переворотом, а не революцией. Позднее Мураев заявил, что к акции радикалов причастен националист Дмитрий Корчинский, которому заплатили в президентской администрации.