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Общество
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Украина
Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом
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    Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом

    23:53  3 Декабря 2017
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    Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом

    Киев, 3 декабря. Депутат Рады Надежда Савченко прокомментировала ситуацию с блокированием офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве, назвав «евромайдан» государственным переворотом или «незавершенной революцией» и посоветовала властям задуматься.

    Украинцы должны бояться не слов «государственный переворот» и «революция», а происходящего, поскольку Киев не способен вести внешнюю политику и сделать экономику Украины стабильной. Такое мнение выразила украинский парламентарий Надежда Савченко в связи с блокировкой офиса NewsOne​​​​​​​. Она отметила, что после «евромайдана» поменялась только правящая верхушка, а система осталась прежней. 

    «Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают»,  — отметила депутат, пишет Газета.Ru

    Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом

    Савченко подчеркнула, что украинцы недовольны новой властью.

    «Я думаю, что власти нужно задуматься»,  — резюмировала парламентарий.

    Напомним, что 3 декабря украинские радикалы заблокировали офис канала NewsOne​​​​​​​ колючей проволокой, пояснив, что протестуют против информационной политики СМИ. Они потребовали от владельца канала Евгения Мураева принести извинения за то, что он назвал «евромайдан» государственный переворотом, а не революцией. Позднее Мураев заявил, что к акции радикалов причастен националист Дмитрий Корчинский, которому заплатили в президентской администрации. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #савченко #евромайдан
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