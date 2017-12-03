Владелец NewsOne заявил, что к блокировке канала причастна администрация Порошенко

Киев, 3 декабря. Украинские власти причастны к блокированию телеканала NewsOne, заявил владелец украинской телекомпании Евгений Мураев. По его мнению, националисту Дмитрию Корчинскому заплатили из администрации Петра Порошенко за организацию блокировки офиса.

Владелец NewsOne Евгений Мураев прокомментировал инцидент с украинскими радикалами, которые заблокировали офис телекомпании, сорвав запланированные эфиры с приглашенными спикерами. Они потребовали от руководства изменить информационную политику.

«У меня есть информация о том, что лидеру украинских националистов Дмитрию Корчинскому из администрации президента Петра Порошенко дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране», — сказал Мураев.

Он подчеркнул, что властям неудобно, когда на телевидении высказываются абсолютно все, несмотря на то, что данное право гарантировано действующей Конституцией. Напомним, что украинский телеканал «Интер» также неоднократно подвергался давлению со стороны радикалов, требовавших изменений в информполитике СМИ.