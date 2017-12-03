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Посольство РФ в США добивается оказания адекватной медпомощи Ярошенко
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    Посольство РФ в США добивается оказания адекватной медпомощи Ярошенко

    22:48  3 Декабря 2017
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    Посольство РФ в США добивается оказания адекватной медпомощи Ярошенко

    Вашингтон, 3 декабря. Российские дипломаты контактируют с властями США и администрацией тюрьмы после операции, которая была проведена летчику Константину Ярошенко. В дипмиссии добиваются оказания адекватной медицинской помощи для гражданина РФ, сообщил представитель посольства РФ в США Николай Лахонин.

    Супруга летчика Константина Ярошенко сообщила о проведении россиянину операции. По ее словам, операция прошла успешно в отличие от предыдущего вмешательства. В российском посольстве в США прокомментировали сообщение, отметив, что дипломаты добиваются надлежащей медпомощи для Ярошенко.

    «Посольство РФ в Вашингтоне и Генконсульство в Нью-Йорке в контактах с американскими властями и администрацией тюрьмы, в которой находится Ярошенко, добивается предоставления ему адекватной медицинской помощи»,  — пояснил Николай Лахонин, отметив, что дипмиссии выясняют, как прошла операция.

    Напомним, что россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы в США, его доставили из Либерии, где он был арестован в 2010 году. Американская сторона якобы уличила Ярошенко в намерении перевезти партию наркотических веществ. Семья летчика обращась к властям США с просьбой о помиловании летчика, о передаче его в Россию. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #ярошенко #дипломаты
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