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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила 8 населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила 8 населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре

    22:51  3 Декабря 2017
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободили 8 населенных пунктов в Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 3 декабря. Сирийские военные при поддержке самолетов ВКС РФ освободили от боевиков не менее восьми населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил один из полевых командиров.

    Один из сирийских полевых командиров сообщил об освобождении восьми населенных пунктов, среди которых Ас-Салихия и Ас-Субха, они находятся на оси вдоль Евфрата. Ранее были зачищены от террористов ИГ1 (группировка «Исламское государство»2 запрещена в России) города Меядин и Абу-Кемаль, пишет РИА Новости

    Напомним, что в ноябре правительственные силы также освободили Дейр-эз-Зор от ИГИЛ.3 В российском оборонном ведомстве отметили, что после освобождения Абу-Кемаля сирийская армия под командованием генерала Хасана Сухела и при поддержке российской авиагруппы успешно наступают вдоль Евфрата. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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