Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила 8 населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 3 декабря. Сирийские военные при поддержке самолетов ВКС РФ освободили от боевиков не менее восьми населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил один из полевых командиров.

Один из сирийских полевых командиров сообщил об освобождении восьми населенных пунктов, среди которых Ас-Салихия и Ас-Субха, они находятся на оси вдоль Евфрата. Ранее были зачищены от террористов ИГ1 (группировка «Исламское государство»2 запрещена в России) города Меядин и Абу-Кемаль, пишет РИА Новости.

Напомним, что в ноябре правительственные силы также освободили Дейр-эз-Зор от ИГИЛ.3 В российском оборонном ведомстве отметили, что после освобождения Абу-Кемаля сирийская армия под командованием генерала Хасана Сухела и при поддержке российской авиагруппы успешно наступают вдоль Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.