Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила 8 населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре
Дамаск, 3 декабря. Сирийские военные при поддержке самолетов ВКС РФ освободили от боевиков не менее восьми населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил один из полевых командиров.
Один из сирийских полевых командиров сообщил об освобождении восьми населенных пунктов, среди которых Ас-Салихия и Ас-Субха, они находятся на оси вдоль Евфрата. Ранее были зачищены от террористов ИГ1 (группировка «Исламское государство»2 запрещена в России) города Меядин и Абу-Кемаль, пишет РИА Новости.
Напомним, что в ноябре правительственные силы также освободили Дейр-эз-Зор от ИГИЛ.3 В российском оборонном ведомстве отметили, что после освобождения Абу-Кемаля сирийская армия под командованием генерала Хасана Сухела и при поддержке российской авиагруппы успешно наступают вдоль Евфрата.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.