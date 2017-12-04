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Сирия новости 4 декабря 07.00: «Нусра» отступает под натиском ВКС РФ и САА в Алеппо, беженцы возвращаются в Дамаск
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    Сирия новости 4 декабря 07.00: «Нусра» отступает под натиском ВКС РФ и САА в Алеппо, беженцы возвращаются в Дамаск

    7:00  4 Декабря 2017
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    ВКС РФ

    Сирия, 4 декабря. САА при помощи ВКС РФ продвинулась в южной части Алеппо. ИГИЛ1 возводит новые фортификационные сооружения в провинции Дейр-эз-Зор. Беженцы возвращаются в район Западного Каламуна в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в районе города Ханассер в Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные бои с отрядами «Джебхат Ан-Нусры»***2 в южной части Алеппо; находятся под угрозой контратак ИГ3 в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Исламское государство»4 (ИГИЛ): возводит опорные пункты и укрепления близ города Салихия в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): утратила несколько ключевых позиций недалеко от Бейт Джинна в юго-западной части Дамаска; потеряла территории у населенного пункта Рамла в Алеппо.

    Курды: заняли ряд позиций вблизи населенного пункта Драндж в Дейр-эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На юго-востоке региона правительственные подразделения продолжают развивать наступление на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». По информации иранского новостного агентства Fars News, при поддержке артиллерии военнослужащим САР удалось отбить несколько стратегических позиций у радикалов «Джебхат Ан-Нусры» вблизи вершины Джебель Аш-Шейх. Отмечается также, что целью наступления является разделение указанного района, контролируемого экстремистами, на два анклава. Ранее поступала информация о том, что несколько опорных пунктов недалеко от высоты Тель Бардая, находившихся под контролем исламистов, также перешли к САА.

    Тем временем в район гор Западный Каламун близ границы с Ливаном в свои дома начали возвращаться мирные жители, эвакуированные с данных территорий во время столкновений между войсками САР и террористами «Джебхат Фатх Аш-Шам». Более  сотни семей сирийских беженцев вернулись в свои дома. Об этом сообщает агентство новостей Mehr News Agency. Напомним, командованию САА удалось избежать большого количества жертв среди мирного населения благодаря соглашению, в соответствии с которым боевики добровольно сдали свои позиции и были вывезены в провинцию Идлиб.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В южной части провинции не утихает вооруженное противостояние между отрядами антиправительственных группировок, союзных «Джебхат Ан-Нусре», и  Сирийской арабской армией (САА). Как передает информационное агентство Fars News, боевики продолжают отступать. Благодаря поддержке российских военных самолетов силам САР удалось вернуть  ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Рамла. В настоящий момент с целью усиления наступающих сил к стратегическому городу Ханассер перебрасываются дополнительные части, передислоцированные из соседней провинции Хама. Никаких данных о потерях сторон пока не поступало. Напомним, ранее под контроль САА при помощи ВКС РФ также перешел населенных пункт Абесан. Таким образом, правительственные войска успешно продвигаются в сторону аэродрома «Абу ад-Духур», считающегося ключевым оплотом «Ан-Нусры» в этом регионе.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Согласно сведениям венного источника в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), террористы «Исламского государства» продолжают отступать под натиском правительственной армии, выступающей при поддержке российских ВКС, к северу от города Абу Кемаль. Однако опасность контратак со стороны ИГИЛ все еще остается. Между тем поддерживаемые Соединенными Штатами Америки Сирийские демократические силы (SDF)**** заняли несколько позиций боевиков в районе населенного пункта Драндж на восточном берегу реки Евфрат.

    Боевики тем временем сконцентрировали усилия на возведении опорных пунктов и укреплении позиций вблизи города Салихия. Кроме того, ИГИЛовцы проводят мероприятия по переброске материально-технических средств на левый берег Евфрата из района населенного пункта  Ар-Рамади. Таким образом, исламисты добровольно покидают территории при приближении курдских отрядов, что подтверждает сведения многих источников о существовании договоренностей между курдами и террористами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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