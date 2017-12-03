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Политика
Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»
Политика
Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»
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    Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»

    22:17  3 Декабря 2017
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    Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»

    Москва, 3 декабря. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал гибель 17 военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Гладосово и Травневое в перестрелках, назвав инциденты примером «разложения украинской армии» и выразив сожаление в связи с уходом из жизни молодых ребят.

    В занятых ВСУ поселках Гладосов и Травневое с 22 ноября погибои 17 военных, 11 получили ранения, сообщил предстаавитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин. По его словам, только за последние сутки в этом районе были слышны перестрелки. Огонь ведут из Гладосово по Травневому.
     

    «По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих», — сказал Басурин.

    Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал происходящее на Украине, отметив, что подобные сообщения вызывают чувство сожаления.

    Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»

    «Не хочу ничего говорить о разложении украинской армии. Это - не тот случай, чтобы расстараться в каком-нибудь издевательском комментарии. Подобные сообщения вызывают только острое чувство жалости – молодые ребята гибнут ни за что, ни про что. И сильно сомневаюсь, что их родители узнают правду о том, как ушли из жизни их сыновья», — сказал парламентарий. 

    По словам сенатора, «преступная война тянет за собой нескончаемую ложь». Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев в апреле того же года начал силовую операцию на востоке страны. Военное руководство ДНР неоднократно заявляло, что в командование ВСУ скрывает небоевые потери. 

    Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #всу #донбасс
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