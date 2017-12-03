Клинцевич заявил, что гибель солдат ВСУ в Гладосово показывает «разложение украинской армии»

Москва, 3 декабря. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал гибель 17 военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Гладосово и Травневое в перестрелках, назвав инциденты примером «разложения украинской армии» и выразив сожаление в связи с уходом из жизни молодых ребят.

В занятых ВСУ поселках Гладосов и Травневое с 22 ноября погибои 17 военных, 11 получили ранения, сообщил предстаавитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин. По его словам, только за последние сутки в этом районе были слышны перестрелки. Огонь ведут из Гладосово по Травневому.



«По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих», — сказал Басурин.

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал происходящее на Украине, отметив, что подобные сообщения вызывают чувство сожаления.

«Не хочу ничего говорить о разложении украинской армии. Это - не тот случай, чтобы расстараться в каком-нибудь издевательском комментарии. Подобные сообщения вызывают только острое чувство жалости – молодые ребята гибнут ни за что, ни про что. И сильно сомневаюсь, что их родители узнают правду о том, как ушли из жизни их сыновья», — сказал парламентарий.

По словам сенатора, «преступная война тянет за собой нескончаемую ложь». Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев в апреле того же года начал силовую операцию на востоке страны. Военное руководство ДНР неоднократно заявляло, что в командование ВСУ скрывает небоевые потери.