Сирия итоги за сутки на 4 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ востока Дейр-эз-Зора, 40 боевиков сдались САА в Даръа

Сирия, 4 декабря. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ1 востока провинции Дейр-эз-Зор, 40 боевиков сложили оружие и сдались САА в Даръа, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме и Алеппо, обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад оружия ИГ недалеко от Пальмиры, при поддержке ВКС РФ за неделю уничтожили 156 боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе.

«Исламское государство»2: ведет бои с ССА на западе провинции Даръа, теряет позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала мирных жителей Хомса, несет значительные потери в Хаме, ведет обстрел позиций САА в Дамаске.

«Файлак аш-Шам»: арестовала активиста в Восточной Гуте.

«Джейш аль-Наср»: ведет обстрел позиций САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух боевиков в Дамаске, противостоит ИГ на западе Даръа.

Курды: потеряли нескольких бойцов при взрыве в Ракке, заявили о полном освобождении от ИГ восточной части Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла удары по городам в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло три мирных жителя.

Провинция Дамаск

В районе Джеруд Восточного Каламуна прогремел взрыв, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате происшествия было ликвидировано двое боевиков Сирийской свободной армии (ССА).

Радикальные оппозиционные группировки продолжили обстреливать Дамаск. Информационное агентство Almanar News писало, что под огнем боевиков пострадало три мирных жителя сирийской столицы.

В районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск возобновилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@shahbanewssite), боевики атаковали позиции армии САР в этой местности. В ответ правительственные войска начали артиллерийский обстрел укрепрайонов противника. По информации Telegram-канала (@SRNN2011), в эпицентре боевых действий в течение всего дня находилось поселение Тель аль-Бардая.

Жители Восточной Гуты Дамаска потребовали от группировки «Файлак аш-Шам» освободить члена одной из гуманитарных организаций Салаха аль-Масри. По данным информационного агентства Almanar News, боевики антиправительственного вооруженного формирования взяли активиста под арест, не объяснив причины его задержания.

Провинция Алеппо

На западе города Алеппо фиксировались перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками радикальных группировок. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в эпицентре противостояния находился район Научно-исследовательского Центра.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции Алеппо. Об этом сообщал один из военных источников в Telegram (@SRNN2011). Местный Twitter-канал (@Desert61Fox) писал, что столкновения в этой части региона продолжались в течение всего дня.

100 боевиков закончили прохождение подготовки и пополнили ряды группировки «Файлак ар-Рахман» на севере провинции Алеппо. Соответствующая информация была размещена в Twitter (@OrientNews) телеканала Orient News.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили 1,3 тонны гуманитарной помощи жителям поселения Савран, передавал местный источник в Twitter (@RusConsulGen).

Провинция Хомс

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства» в районе города Пальмира. Информационное агентство Almanar News писало, ссылаясь на источник в командовании правительственных войск, что в хранилище ИГИЛ3 было найдено несколько минометов и противотанковые установки, а также минометные снаряды.

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких мирных жителей поселения Аль-Хула на севере провинции Хомс. Almanar News сообщало, что никаких причин для взятия гражданских лиц под стражу радикальные исламисты не назвали.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что в районе населенных пунктов Тейр Мааля и Аль-Америя на севере провинции Хомс отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. По данным правозащитной организации, в результате артиллерийского обстрела со стороны правительственных сил было ранено двое боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В начале дня Almanar News писало, что под контроль курдского ополчения перешло поселение Даррен на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Продвижение Демократических сил Сирии (SDF) в регионе обеспечивают ВВС международной коалиции. Информационное агентство также сообщило, что ВВС антитеррористического альянса, возглавляемого США, нанесли удары по городам Абу-Хаммам и Аль-Кишкия. В результате авианалета погибло три мирных жителя этих поселений.

Almanar News также сообщало, что в результате обстрела SDF одного из населенных пунктов на востоке Дейр-эз-Зора погиб ребенок, а его родители получили тяжелые ранения.

В середине дня представитель командования Демократических сил Сирии (SDF) заявил, что от «Исламского государства» полностью освобождена восточная часть региона, передавало US News. По данным информационного агентства, руководство курдских отрядов ополчения отметило вклад ВВС международной коалиции, а также ВКС РФ в борьбе с террористами ИГИЛ на территории провинции. Напомним, дальняя и ближняя авиация РФ атакует опорные пункты ИГ, обеспечивая зачистку поселений Дейр-эз-Зора от радикальных исламистов. Местный источник в Twitter (@CivilWarMap) писал, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских летчиков освободила от ИГИЛ деревни Хурайта, Аббас, Мазраат Шаму и Аль-Кута.

Позже военный Telegram-канал (@SRNN2011) передал, что опорные пункты САА к западу от деревни Салихия подверглись атаке террориста-смертника ИГИЛ. По данным автора публикации, благодаря оперативной реакции солдат, армии САР удалось избежать значительных потерь. Однако радикальные исламисты уничтожили танк правительственных войск.

Жители города Меядин получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца, писало Almanar News. По данным информационного агентства, в населенный пункт доставили лекарства и предметы первой необходимости. Кроме того, десятки мирных сирийцев получили необходимую медицинскую помощь.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа продолжались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Almanar News писало, что интенсивные перестрелки между противниками отмечались в районе бассейна реки Ярмук.

В поселении Ибта на севере региона прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, в результате инцидента двое мирных жителей населенного пункта получили ранения.

40 боевиков радикальной оппозиции, действующие в населенном пункте Аль-Луджат, сложили оружие и сдались правительственным войскам. Об этом сообщил военный Telegram-канал (@C_Military1).

Провинция Идлиб

Самодельное взрывное устройство сдетонировало на кольцевой развязке Мехраб в административном центре провинции Идлиб. Местный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что в результате происшествия погибло четыре мирных жителя города, еще одна женщина доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

42-летний житель населенного пункта Кафрайя получил ранения в результате снайперского обстрела поселения боевиками радикальных вооруженных формирований. Об этом сообщило информационное агентство Almanar News.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка взорвалась очередная мина, заложенная террористами ИГИЛ при отступлении из населенного пункта. Информационное агентство Almanar News передавало, что в результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Ранее стало известно, что за последние 10 дней в результате детонации взрывных устройств, заложенных террористами в Ракке, погибло более 50 мирных жителей города.

Активисты движения «Врачи без границ» сообщали, что освобожденный силами SDF и международной коалиции населенный пункт является одним из самых заминированных и опасных поселений страны.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте статистику, в соответствии с которой в рамках кампании против террористов «Джебхат ан-Нусры»4 на северо-востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ уничтожила за последнюю неделю порядка 156 радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что благодаря эффективной работе российских ВКС сирийская армия установила контроль над 30 поселениями региона, выбив с территорий боевиков «Ан-Нусры». По данным источника в социальной сети Twitter (@moh_taha88) российские летчики продолжили атаковать опорные пункты исламистов и нанесли ряд ударов по позициям «Тахрир аш-Шам» в районах поселений Ар-Рахаджан и Каср Бин Вардан. Одновременно с этим ВВС Сирии бомбили укрепрайоны террористов «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аш-Шакусия. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Также правительственные войска противостояли боевикам радикальных формирований в южной части региона. По данным Telegram-канала (@SRNN2011) солдаты войск Башара Асада провели артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных группировок недалеко от поселения Харб Нафса.

На западе провинции расположения САА в окрестностях Сахль аль-Габ подверглись атаке со стороны радикалов «Джейш аль-Наср». Об этом сообщал Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Хасака

На юге провинции Хасака произошел взрыв, передает Almanar News. По данным информационного агентства, причиной инцидента стала детонация мины террористов ИГИЛ, заложенной недалеко от города Маркада. В результате происшествия погиб один мирный житель региона.

Ранее недалеко от населенного пункта Аш-Шаддади при взрыве мины ИГ погиб девятилетний мальчик. Местные источники отмечают, что перед тем, как передислоцироваться на территорию провинции Дейр-эз-Зор, террористы «Исламского государства» оставили в окрестностях поселения множество самодельных взрывных устройств.

Ирак

На границе провинций Дияла и Салах эд-Дин произошло столкновение между группировками «Исламского государства». По данным Alsumaria News, в результате междоусобного конфликта был ликвидирован один из высокопоставленных членов террористической организации.

Неизвестные боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск Ирака к северо-востоку от Баакубы в провинции Дияла, передавало Alsumaria News. В результате был ранен один солдат иракской армии.

Террористы «Исламского государства» взорвали два дома сотрудников сил безопасности провинции Салах эд-Дин. Информационное агентство Iraqi News писало, ссылаясь на показания местных жителей, что перед тем, как активировать взрывные устройства, радикальные исламисты вынесли из зданий продукты питания и некоторую коммуникационную технику. После уничтожения домов террористы ИГ скрылись в лесах, прилегающих к реке Тигр.

В Багдаде прогремело сразу два взрыва, сообщило Iraqi News. Первое устройство сдетонировало в северной части города. На мине подорвался автомобиль «Хашд аш-Шааби». Двое бойцов отрядов народной самообороны получили ранения, еще один ополченец погиб на месте. Другой взрыв случился на востоке города. В результате происшествия пострадало три мирных жителя иракской столицы.

ВВС Турции нанесли ряд ударов по позициям курдских отрядов ополчения в горах Асос недалеко от границы между Ираком и Ираном. Информационное агентство Alsumaria News сообщало, ссылаясь на источник в иракской армии, что неожиданная атака турецкой авиации вызвала панику среди мирного населения. Кроме того, был нанесен существенный ущерб пастбищам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)