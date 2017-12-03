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«В Нью-Йорк!»: Лолита шокировала соцсети танцем в аэропорту
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    «В Нью-Йорк!»: Лолита шокировала соцсети танцем в аэропорту

    21:51  3 Декабря 2017
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    «В Нью-Йорк!»: Лолита шокировала соцсети танцем в аэропорту

    Москва, 3 декабря. Известная российская певица Лолита Милявская шокировала своих поклонников танцем в аэропорту Нью-Йорка.

    На опубликованном в Instagram видео Милявская отплясывала в уггах, ночной рубашке и синем пальто.

    «В Нью-Йорк!» — рассказала певица.

    Поклонники творчества исполнительницы по-разному отреагировали на чудачества звезды.

    «Самая позитивная и веселая! Продолжайте в том же духе», — написали в комментариях.

    «Безобразная дешевая выходка», — осудили другие.

    «Хотелось бы видеть более ухоженную женщину, а не в ночнушке и непричесанную. Вы же на людях все-таки», — отметили некоторые пользователи.

     

    В Нью-Йорк!!))

    A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on

    Позднее Лолита указала на то, что она купила пальто в торгово-развлекательном комплексе «Атриум» в Москве.

    «Вся Америка спрашивает это», — призналась певица.

    «У человека все ок. Хочет — танцует! А вам не нравится — не смотрите», — резюмировали юзеры.

    Автор: Алексей Громов
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    #лолита милявская
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