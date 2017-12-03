«В Нью-Йорк!»: Лолита шокировала соцсети танцем в аэропорту

Москва, 3 декабря. Известная российская певица Лолита Милявская шокировала своих поклонников танцем в аэропорту Нью-Йорка.

На опубликованном в Instagram видео Милявская отплясывала в уггах, ночной рубашке и синем пальто.

«В Нью-Йорк!» — рассказала певица.

Поклонники творчества исполнительницы по-разному отреагировали на чудачества звезды.

«Самая позитивная и веселая! Продолжайте в том же духе», — написали в комментариях.

«Безобразная дешевая выходка», — осудили другие.

«Хотелось бы видеть более ухоженную женщину, а не в ночнушке и непричесанную. Вы же на людях все-таки», — отметили некоторые пользователи.

В Нью-Йорк!!)) A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 2, 2017 at 9:06am PST

Позднее Лолита указала на то, что она купила пальто в торгово-развлекательном комплексе «Атриум» в Москве.

«Вся Америка спрашивает это», — призналась певица.