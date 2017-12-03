Сирия новости 3 декабря 22.30: мирный житель Хасаки погиб при взрыве мины ИГ, боевики открыли огонь по позициям САА в Латакии

Сирия, 3 декабря. Мирный житель Хасаки погиб при взрыве мины ИГ1, боевики открыли огонь по позициям САА в Латакии, в Меядин прибыла гуманитарная помощь. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»2: атаковало позиции САА в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА на востоке провинции Хама.

«Джейш аль-Наср»: ведет обстрел позиций САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

Провинция Латакия

Боевики радикальной оппозиции открытии огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах на севере провинции Латакия. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@SRNN2011).

Информационное агентство SANA передает, что в спортивном комплексе «Аль-Асад» в Латакии военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) одновременно женились на своих возлюбленных. Всего законным браком сегодня сочетались около 1000 пар. Церемония была организована сирийским благотворительным фондом «Мученики войны». На торжестве выступили популярные исполнители из Сирии и Ливана.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо отмечаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных антиправительственных формирований. Об этом пишет один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@Desert61Fox).

100 боевиков закончили прохождение подготовки и пополнили ряды группировки «Файлак ар-Рахман» на севере провинции Алеппо. Соответствующая информация размещена в Twitter (@OrientNews) телеканала Orient News.

Провинция Хомс

На севере Хомса продолжаются боестолкновения между правительственными войсками и радикальными группировками. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Аль-Америя. Ранее сообщалось, что перестрелки между армией САР и антиправительственными вооруженными формированиями отмечались недалеко от деревни Тейр Мааля. В результате столкновений было ранено двое повстанцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) к западу от деревни Салихия подверглись атаке террориста-смертника ИГИЛ3, передает военный Telegram-канал (@SRNN2011). По данным автора публикации, благодаря оперативной реакции солдат, армии САР удалось избежать значительных потерь. Однако радикальные исламисты уничтожили танк правительственных войск.

Жители города Меядин получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца, передает Almanar News. По данным информационного агентства, в населенный пункт доставили лекарства и предметы первой необходимости. Кроме того, десятки мирных сирийцев получили необходимую медицинскую помощь.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Информационное агентство Almanar News пишет, что в эпицентре противостояния между протурецкими боевиками и террористами ИГИЛ находится населенный пункт Сахм аль-Джолан.

Ранее сообщалось, что 40 боевиков радикальной оппозиции, действовавших в поселении Аль-Луджат, сдали свое оружие и приняли условия перемирия с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Хама

Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передает, что в районе населенного пункта Ар-Рахаджан на востоке Хамы продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам».

Также правительственные войска противостоят боевикам радикальных формирований в южной части региона. По данным Telegram-канала (@SRNN2011) солдаты войск Башара Асада ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных группировок недалеко от поселения Харб Нафса.

На западе провинции расположения САА в окрестностях Сахль аль-Габ подверглись атаке со стороны радикалов «Джейш аль-Наср». Об этом сообщает Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Хасака

На юге провинции Хасака произошел взрыв, передает Almanar News. По данным информационного агентства, причиной инцидента стала детонация мины террористов ИГИЛ, заложенной недалеко от города Маркада. В результате происшествия погиб один мирный житель региона.

Ранее сообщалось, что недалеко от населенного пункта Аш-Шаддади при взрыве мины ИГ погиб девятилетний мальчик. Местные источники отмечают, что перед тем, как передислоцироваться на территорию провинции Дейр-эз-Зор, террористы «Исламского государства» оставили в окрестностях поселения множество самодельных взрывных устройств.

Ирак

ВВС Турции нанесли ряд ударов по позициям курдских отрядов ополчения в горах Асос недалеко от границы между Ираком и Ираном. Информационное агентство Alsumaria News сообщает, ссылаясь на источник в иракской армии, что неожиданная атака турецкой авиации вызвала панику среди мирного населения. Кроме того, был нанесен существенный ущерб пастбищам.

Пять боевиков «Исламского государства» были арестованы в районе Бани Зейд к юго-западу от Баакубы в провинции Дияла. Информационное агентство Alsumaria News передает, что террористы находятся в изоляции и в скором времени отправятся на скамью подсудимых.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)