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Политика
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Украина
Саакашвили призвал украинцев 10 декабря выйти на Майдан
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    Саакашвили призвал украинцев 10 декабря выйти на Майдан

    21:24  3 Декабря 2017
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    Саакашвили призвал украинцев 10 декабря выйти на Майдан

    Киев, 3 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев 10 декабря собраться на площади Независимости в Киеве.

    Очередной митинг состоится в том случае, если народные депутаты Верховной рады не рассмотрят законопроект об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

    «На этой сессионной неделе у них есть возможность принять эти законы, но я в это не верю. Мы сейчас создадим «комитеты по импичменту»… В следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на Майдане», — подчеркнул в своем выступлении Михаил Саакашвили.

    По словам политика, участники «марша за импичмент» никуда не уйдут до тех пор, пока украинские власти не выполнят их требования.

    Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал представителей «олигархата Порошенко» основными врагами народа Украины.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили
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