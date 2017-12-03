Саакашвили призвал украинцев 10 декабря выйти на Майдан

Киев, 3 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев 10 декабря собраться на площади Независимости в Киеве.

Очередной митинг состоится в том случае, если народные депутаты Верховной рады не рассмотрят законопроект об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

«На этой сессионной неделе у них есть возможность принять эти законы, но я в это не верю. Мы сейчас создадим «комитеты по импичменту»… В следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на Майдане», — подчеркнул в своем выступлении Михаил Саакашвили.

По словам политика, участники «марша за импичмент» никуда не уйдут до тех пор, пока украинские власти не выполнят их требования.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал представителей «олигархата Порошенко» основными врагами народа Украины.