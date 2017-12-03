Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС по позициям ИГ в Сирии

Москва, 3 декабря. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео удара российских бомбардировщиков Ту-22М3 по боевикам так называемого «Исламского государства»1 в Сирии.

«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ2 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», — указано в заявлении.

Прикрытием бомбардировщиков занимались самолеты Су-30СМ с авиабазы «Хмеймим». В результате авиадуара были уничтожены склады с боеприпасами, техника и опорные пункты исламских радикалов.

«После выполнения боевой задачи все российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования», — отметили в ведомстве.

Ранее курдские ополченцы поблагодарили Россию за помощь в освобождении восточных пригородов Дейр-эз-Зора от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.