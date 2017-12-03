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Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС по позициям ИГ в Сирии
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    Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС по позициям ИГ в Сирии

    21:00  3 Декабря 2017  /обновлено: 21:30  03 Декабря 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС по позициям ИГ в Сирии

    Москва, 3 декабря. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео удара российских бомбардировщиков Ту-22М3 по боевикам так называемого «Исламского государства»1 в Сирии.

    «Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ2 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», — указано в заявлении.

    Прикрытием бомбардировщиков занимались самолеты Су-30СМ с авиабазы «Хмеймим». В результате авиадуара были уничтожены склады с боеприпасами, техника и опорные пункты исламских радикалов.

    «После выполнения боевой задачи все российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования», — отметили в ведомстве.

    Ранее курдские ополченцы поблагодарили Россию за помощь в освобождении восточных пригородов Дейр-эз-Зора от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сирия #вкс #рф
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