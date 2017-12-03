Саакашвили примчался спасать заблокированный телеканал NewsOne

Киев, 3 декабря. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приехал к заблокированному неизвестными активистами в военной форме офису телеканала NewsOne. Об этом в воскресенье журналистам рассказал сам Саакашвили.

Политик напомнил о том, что в Киеве проходит организованный им «марш за импичмент», который согласился освещать только NewsOne.

«Единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас по приказу Порошенко какие-то «титушки» пришли к телеканалу и блокируют, чтобы их наказать, чтобы NewsOne не показывал правду», — объяснил Саакашвили.

Напомним, ранее стало известно о том, что группа людей в военной форме заблокировала здание телеканала и потребовала от владельца NewsOne Евгения Мураева принести извинения за высказывание, в котором последний сравнил «Евромайдан» с государственным переворотом.