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Украина
Саакашвили примчался спасать заблокированный телеканал NewsOne
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    Саакашвили примчался спасать заблокированный телеканал NewsOne

    20:43  3 Декабря 2017
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    Саакашвили примчался спасать заблокированный телеканал NewsOne

    Киев, 3 декабря. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приехал к заблокированному неизвестными активистами в военной форме офису телеканала NewsOne. Об этом в воскресенье журналистам рассказал сам Саакашвили.

    Политик напомнил о том, что в Киеве проходит организованный им «марш за импичмент», который согласился освещать только NewsOne.

    «Единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас по приказу Порошенко какие-то «титушки» пришли к телеканалу и блокируют, чтобы их наказать, чтобы NewsOne не показывал правду», — объяснил Саакашвили.

    Напомним, ранее стало известно о том, что группа людей в военной форме заблокировала здание телеканала и потребовала от владельца NewsOne Евгения Мураева принести извинения за высказывание, в котором последний сравнил «Евромайдан» с государственным переворотом.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #политика
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