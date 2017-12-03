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Братьев-близнецов Уинклвосс назвали первыми биткойновыми миллиардерами
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    Братьев-близнецов Уинклвосс назвали первыми биткойновыми миллиардерами

    20:27  3 Декабря 2017
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    Братьев-близнецов Уинклвосс назвали первыми биткойновыми миллиардерами

    Лондон, 3 декабря. Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали первыми долларовыми миллиардерами, сделавшими свое состояние на инвестициях в биткойн. Об этом сообщили британские СМИ.

    Несколько лет назад Уинклвоссы вложили около 11 миллионов долларов в криптовалюту, курс которой находится тогда на отметке в 120 долларов. Как передает издание The Telegraph, в результате близнецы стали обладателями 1% мирового запаса биткойнов.

    Напомним, братья Уинклвосс на протяжении нескольких лет судились с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом, обвиняя последнего в краже идеи проекта HarvardConnection. Однако стороны все же смогли заключить мировое соглашение.

    Ранее глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин указал на то, что стоимость биткойна вполне может достигнуть отметки в 100 тысяч долларов в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #биткойн #уинклвоссы
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