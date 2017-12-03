Братьев-близнецов Уинклвосс назвали первыми биткойновыми миллиардерами

Лондон, 3 декабря. Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали первыми долларовыми миллиардерами, сделавшими свое состояние на инвестициях в биткойн. Об этом сообщили британские СМИ.

Несколько лет назад Уинклвоссы вложили около 11 миллионов долларов в криптовалюту, курс которой находится тогда на отметке в 120 долларов. Как передает издание The Telegraph, в результате близнецы стали обладателями 1% мирового запаса биткойнов.

Напомним, братья Уинклвосс на протяжении нескольких лет судились с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом, обвиняя последнего в краже идеи проекта HarvardConnection. Однако стороны все же смогли заключить мировое соглашение.

Winklevoss twins become first Bitcoin billionaires #premium https://t.co/FpeeRlLVFJ — The Telegraph (@Telegraph) December 2, 2017

Ранее глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин указал на то, что стоимость биткойна вполне может достигнуть отметки в 100 тысяч долларов в 2018 году.