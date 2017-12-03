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Ученые нашли основную ошибку врачей при диагностике диабета
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    Ученые нашли основную ошибку врачей при диагностике диабета

    20:01  3 Декабря 2017
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    Ученые нашли основную ошибку врачей при диагностике диабета

    Лондон, 3 декабря. Многие врачи до сих пор уверены в том, что диабет первого типа является так называемой «детской болезнью». Об этом заявили представители Эксетерского университета.

    Согласно предварительным данным, более 40% случаев заболевания фиксируются после 30 лет. Однако некоторые специалисты ошибочно предпочитают диагностировать у взрослых людей второй тип. Это чревато серьезными последствиями для больных, так как при диабете первого типа необходимо тщательно контролировать уровень сахара в крови.

    Авторы нового исследования привели в качестве примера председателя правительства Великобритании Терезу Мэй, которой 10 лет назад ошибочно поставили диагноз «диабет второго типа».

    Ранее стало известно о том, что регулярное употребление слабоалкогольных напитков якобы позволяет снизить риск возникновения сахарного диабета.

    Автор: Алексей Громов
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    #диабет
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