Ученые нашли основную ошибку врачей при диагностике диабета

Лондон, 3 декабря. Многие врачи до сих пор уверены в том, что диабет первого типа является так называемой «детской болезнью». Об этом заявили представители Эксетерского университета.

Согласно предварительным данным, более 40% случаев заболевания фиксируются после 30 лет. Однако некоторые специалисты ошибочно предпочитают диагностировать у взрослых людей второй тип. Это чревато серьезными последствиями для больных, так как при диабете первого типа необходимо тщательно контролировать уровень сахара в крови.

Авторы нового исследования привели в качестве примера председателя правительства Великобритании Терезу Мэй, которой 10 лет назад ошибочно поставили диагноз «диабет второго типа».

Ранее стало известно о том, что регулярное употребление слабоалкогольных напитков якобы позволяет снизить риск возникновения сахарного диабета.