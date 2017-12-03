ДНР: ВСУ назначили «старшин» в Травневом и Гладосово для поиска противников Киева

Донецк, 3 декабря. Украинские силовики назначили в населенных пунктах Травневое и Гладосово так называемых «старшин» для поиска местных жителей, которые настроены против действий Киева в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В Травневом и Гладосово назначены «старшины», которые немедленно докладывают об антиукраинской активности местных жителей», — подчеркнул он.

Согласно предварительной информации, бойцы ВСУ также отбирают у людей мобильные телефоны, разрешая последним звонить один-два раза в день (в присутствии военнослужащих). Кроме того, украинская сторона до сих пор не приступила к работам по восстановлению поврежденных линий электропередач и подстанции.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидер запрещенной в России организации «Братство» Дмитрий Корчинский призвал Киев создавать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса.