Эксперты назвали топ-5 самых дешевых иномарок в России в декабре

Москва, 3 декабря. Эксперты сообщили о том, что в декабре автомобиль Ravon R2 возглавил пятерку самых дешевых иномарок на территории Российской Федерации.

Как передает издание «Твое Авто», этот хэтчбек (с 1,25-литровым мотором и автоматической коробкой передач) можно приобрести всего за 439 тысяч рублей.

На второй позиции закрепился бюджетный седан Datsun on-DO (444 тысячи рублей). Третье место занял Ravon Nexia (449 тысяч рублей). Замыкают топ-пять Brilliance H230 (460 тысяч рублей ) и FAW Oley (490 тысяч рублей).

Напомним, ранее российские специалисты проинформировали о том, что Toyota Corolla стала лидером продаж среди японских автомобилей на вторичном авторынке в РФ. Согласно предварительной информации, за первые 10 месяцев 2017 года жители страны приобрели более 90,5 тысячи подержанных иномарок данной модели.