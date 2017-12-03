Неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве

Киев, 3 декабря. Неизвестные злоумышленники заблокировали офис украинского телеканала NewsOne, который находится в Киеве.

Согласно предварительной информации, люди в военной форме заблокировали въезд в здание с помощью колючей проволоки.

«К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии», — отметили представители канала.

Позднее митингующие потребовали извинений от владельца NewsOne и депутата Верховной рады Евгения Мураева, который сравнил так называемый «Евромайдан» с госпереворотом.

«Мы требуем, чтобы господин Мураев извинился публично. Если он это сделает, мы сворачиваем нашу мирную акцию», — цитирует слова одного из участников митинга издание Страна.ua.

Мы ведем текстовую трансляцию о событиях под телеканалом NewsOne, который сейчас блокируют активисты. https://t.co/C3j8Lrzs5C — NewsOne (@NewsOne_TV) December 3, 2017

Непосредственно редакция NewsOne связала действия неизвестных людей с тем, что она решила транслировать так называемый «марш за импичмент», который организовал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.