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Украина
Неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве
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    Неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве

    19:06  3 Декабря 2017
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    Неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве

    Киев, 3 декабря. Неизвестные злоумышленники заблокировали офис украинского телеканала NewsOne, который находится в Киеве.

    Согласно предварительной информации, люди в военной форме заблокировали въезд в здание с помощью колючей проволоки.

    «К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии», — отметили представители канала.

    Позднее митингующие потребовали извинений от владельца NewsOne и депутата Верховной рады Евгения Мураева, который сравнил так называемый «Евромайдан» с госпереворотом.

    «Мы требуем, чтобы господин Мураев извинился публично. Если он это сделает, мы сворачиваем нашу мирную акцию», — цитирует слова одного из участников митинга издание Страна.ua.

    Непосредственно редакция NewsOne связала действия неизвестных людей с тем, что она решила транслировать так называемый «марш за импичмент», который организовал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина
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