Неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве
Киев, 3 декабря. Неизвестные злоумышленники заблокировали офис украинского телеканала NewsOne, который находится в Киеве.
Согласно предварительной информации, люди в военной форме заблокировали въезд в здание с помощью колючей проволоки.
«К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии», — отметили представители канала.
Позднее митингующие потребовали извинений от владельца NewsOne и депутата Верховной рады Евгения Мураева, который сравнил так называемый «Евромайдан» с госпереворотом.
«Мы требуем, чтобы господин Мураев извинился публично. Если он это сделает, мы сворачиваем нашу мирную акцию», — цитирует слова одного из участников митинга издание Страна.ua.
Мы ведем текстовую трансляцию о событиях под телеканалом NewsOne, который сейчас блокируют активисты. https://t.co/C3j8Lrzs5C— NewsOne (@NewsOne_TV) December 3, 2017
Непосредственно редакция NewsOne связала действия неизвестных людей с тем, что она решила транслировать так называемый «марш за импичмент», который организовал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.