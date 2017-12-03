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Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека
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    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    19:30  3 Декабря 2017
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    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Сирия, 3 декабря. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ1 востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре мирных жителя, два взрыва прогремело в Багдаде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре, обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ан-Нусре» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ ряд поселений провинции Дейр-эз-Зор, продвигаются в Хаме.

    «Исламское государство»2: теряет позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в районе Бейт Джинн.  

    «Файлак аш-Шам»: арестовала активиста в Восточной Гуте.

    Курды: заявили о полном освобождении от ИГ восточной части Дейр-эз-Зора, арестовали двоих жителей Хасаки.

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Жители Восточной Гуты Дамаска требуют от группировки «Файлак аш-Шам» освободить члена одной из гуманитарных организаций Салаха аль-Масри. По данным информационного агентства Almanar News, боевики антиправительственного вооруженного формирования взяли активиста под арест, не объяснив причины его задержания.

    В окрестностях поселения Тель аль-Бардая недалеко от Бейт Джинна продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет военный источник в Telegram (@SRNN2011).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Представитель командования Демократических сил Сирии (SDF) заявил, что от «Исламского государства» полностью освобождена восточная часть провинции Дейр-эз-Зор, передает US News. По данным информационного агентства, руководство курдских отрядов ополчения отметило вклад ВВС международной коалиции, а также ВКС РФ в борьбе с террористами ИГИЛ3  на территории региона. Напомним, дальняя и ближняя авиация РФ атакует опорные пункты ИГ, обеспечивая зачистку поселений Дейр-эз-Зора от радикальных исламистов. Местный источник в Twitter (@CivilWarMap) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских летчиков освободила от ИГИЛ деревни Хурайта, Аббас, Мазраат Шаму и Аль-Кута.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Самодельное взрывное устройство сдетонировало на кольцевой развязке Мехраб в административном центре провинции Идлиб. Местный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что в результате происшествия погибло четыре мирных жителя города, еще одна женщина доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.  

    42-летний житель населенного пункта Кафрайя получил ранения в результате снайперского обстрела поселения боевиками радикальных вооруженных формирований. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»4 в районе населенного пункта Ар-Рахаджан на востоке провинции Хама. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ahmadalissa). Ранее сообщалось, что российская авиация обеспечила освобождение от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» более 30 поселений в этой части региона. Кроме того, по данным местных активистов, за последнюю неделю Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС ликвидировала более 156 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Хасака

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали двух мирных жителей города Рас аль-Айн на северо-западе провинции Хасака. По данным информационного агентства Almanar News, причины взятия молодых людей под стражу неизвестны.

    Ранее сообщалось, что недалеко от населенного пункта Аш-Шаддади при взрыве мины ИГ погиб девятилетний мальчик. Местные источники отмечают, что перед тем, как передислоцироваться на территорию провинции Дейр-эз-Зор, террористы «Исламского государства» оставили в окрестностях поселения множество самодельных взрывных устройств. Данная мина была заложена с расчетом на нанесение максимального урона. Еще два ребенка, находившиеся по близости в момент взрыва, получили тяжелые ранения.  

    Ирак

    Сирия новости 3 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ востока провинции Дейр-эз-Зор, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

    Террористы «Исламского государства» взорвали два дома сотрудников сил безопасности провинции Салах эд-Дин. Информационное агентство Iraqi News передает, ссылаясь на показания местных жителей, что перед тем, как активировать взрывные устройства, радикальные исламисты вынесли из зданий продукты питания и некоторую коммуникационную технику. После уничтожения домов террористы ИГ скрылись в лесах, прилегающих к реке Тигр.

    В Багдаде прогремело сразу два взрыва, пишет Iraqi News. Первое устройство сдетонировало в северной части города. На мине подорвался автомобиль «Хашд аш-Шааби». Двое бойцов отрядов народной самообороны получили ранения, еще один ополченец погиб на месте. Другой взрыв случился на востоке города. В результате происшествия пострадало три мирных жителя иракской столицы.    

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #багдад #ан-нусра
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