Звезда «Такси» Сами Насери сравнил заснеженную Казань с Куршевелем

Москва, 3 декабря. Известный французский актер Сами Насери опубликовал на своей странице в Instagram небольшой ролик под названием «Путешественники в Куршевеле», в котором он сравнил заснеженную Казань с городом-курортом.

Сейчас он находится в столице Татарстана и планирует принять участие в съемках фантастического триллера «Шаляпин Форза», производство которого стартовало в конце ноября.

«Снег в России лучше, чем в Париже», — отметил француз.

По словам актера Максима Тимофеева, который исполнит роль легендарного оперного певца Федора Шаляпина, бюджет фильма составляет 420 миллионов рублей.

«Это будет полнометражный фантастический триллер с элементами комедии», — цитирует его слова ТАСС.

Les globe trotters in COURCHEVEL ????☃️#samynacerioff #mouradbouraoui A post shared by Samy Naceri (@samynacerioff) on Dec 3, 2017 at 12:20am PST

Ранее звезда франшизы «Такси» Сами Насери рассказал о том, что он заинтересован в создании фильма в Крыму с участием российских актеров.