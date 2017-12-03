Звезда «Такси» Сами Насери сравнил заснеженную Казань с Куршевелем
Москва, 3 декабря. Известный французский актер Сами Насери опубликовал на своей странице в Instagram небольшой ролик под названием «Путешественники в Куршевеле», в котором он сравнил заснеженную Казань с городом-курортом.
Сейчас он находится в столице Татарстана и планирует принять участие в съемках фантастического триллера «Шаляпин Форза», производство которого стартовало в конце ноября.
«Снег в России лучше, чем в Париже», — отметил француз.
По словам актера Максима Тимофеева, который исполнит роль легендарного оперного певца Федора Шаляпина, бюджет фильма составляет 420 миллионов рублей.
«Это будет полнометражный фантастический триллер с элементами комедии», — цитирует его слова ТАСС.
Ранее звезда франшизы «Такси» Сами Насери рассказал о том, что он заинтересован в создании фильма в Крыму с участием российских актеров.