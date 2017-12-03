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Общество
Звезда «Такси» Сами Насери сравнил заснеженную Казань с Куршевелем
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    Звезда «Такси» Сами Насери сравнил заснеженную Казань с Куршевелем

    18:40  3 Декабря 2017
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    Звезда «Такси» Сами Насери сравнил заснеженную Казань с Куршевелем

    Москва, 3 декабря. Известный французский актер Сами Насери опубликовал на своей странице в Instagram небольшой ролик под названием «Путешественники в Куршевеле», в котором он сравнил заснеженную Казань с городом-курортом.

    Сейчас он находится в столице Татарстана и планирует принять участие в съемках фантастического триллера «Шаляпин Форза», производство которого стартовало в конце ноября.

    «Снег в России лучше, чем в Париже», — отметил француз.

    По словам актера Максима Тимофеева, который исполнит роль легендарного оперного певца Федора Шаляпина, бюджет фильма составляет 420 миллионов рублей.

    «Это будет полнометражный фантастический триллер с элементами комедии», — цитирует его слова ТАСС.

     

    Les globe trotters in COURCHEVEL ????☃️#samynacerioff #mouradbouraoui

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    Ранее звезда франшизы «Такси» Сами Насери рассказал о том, что он заинтересован в создании фильма в Крыму с участием российских актеров.

    Автор: Алексей Громов
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    #такси #насери
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