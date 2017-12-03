Прививка против фальсификации истории: Сергей Белов – о фейках в компьютерных играх. ФАН-ТВ

О том, как в век информационных технологий легко ввести в заблуждение подрастающее поколение, написано немало научных трудов. А вот о том, как на историческое самосознание молодежи влияют современные компьютерные игры, – практически ни одной. Тем временем, историки все чаще сталкиваются с тем, что разработчики компьютерных игр искажают факты российской истории. В каких играх фальсифицируется история Сталинградской битвы и используются данные дневников Йозефа Геббельса? Кто пытается влиять на политику России, и как защитить правду в этих условиях? Вместе с корреспондентом ФАН-ТВ в этом попытался разобраться научный сотрудник московского Музея Победы Сергей Белов.

– Сергей, вы изучаете компьютерные игры, основанные на исторических событиях. Расскажите, как и кто занимается их разработкой, прибегают ли эти люди к консультациям с экспертами, например, военными историками?

– Сейчас компьютерные игры очень популярны, не только в молодежной среде. Они популярны по всему миру, и разработчики компьютерных игр, естественно, прибегают к услугам историков, они обращаются к ним, как к научным консультантам. Один-два историка, как правило, фигурируют в титрах к этим играм. Но, естественно, те взгляды, которые продвигает историк, – они отражаются и в самой игре. И порой историки допускают определенные искажения, иногда умышленно, иногда неосознанно. Но есть ряд негативных фейков об истории Великой Отечественной войны, о роли Советского Союза в разгроме фашизма.

Если мы возьмем в пример игру, точнее, серию игр «Call of duty» («Зов долга»), то мы поймем, что за 11 лет существования игры было скачано и продано лицензионно более 40 миллионов копий. Если мы допустим, что хотя бы раза в два увеличим эту цифру за счет нелегальных скачиваний и продажи нелицензионных дисков, мы поймем, что это уже сотни миллионов пользователей, которые воспринимают информацию с компьютерных игр.

Эмоциональная привязка к своему персонажу встраивает негативные штампы, которые есть в игре, и когда с человеком пытаешься поговорить, оспорить тот или иной тезис, он отказывается его воспринимать. Одна винтовка на троих, игра называется «Компания Героев-2». Мы видим, как советские войска направляются через Волгу. Солдат отправляют в бой без оружия. Что он делает? Он вынужден бежать за своими товарищами. Ожидая, когда кого-то из бойцов убьют, и он подберет его винтовку. Сейчас мы это как раз увидим.

– Что, по-вашему, руководило разработчиками?

– На мой взгляд, разработчики игры хотели показать то, что не было военного мастерства у военачальников Советской армии, что мы победили только за счет количества солдат, которых мы гнали на убой под советские пулеметы. Мы видим в игре «Call of duty»: здесь даже не одна винтовка на троих, здесь одна винтовка только что у одного солдата промелькнула, и дальше солдаты бегут. Вот уже четвертый, пятый, они все идут в атаку без оружия. Компьютерные игры порой поддерживают негативные штампы, фейки, которые есть и в кино. Пример – в 2003 году вышел фильм «Враг у ворот». В 2003 же году вышла игра «Call of duty». Ряд сюжетов перекликаются в фильме и в игре. «Предай своего, ты же русский», – эта фраза звучала и в фильме, и эта же мысль приводится в игре. Сейчас мы увидим, как это происходит.

Вот здесь находится советский офицер, – показывает Сергей на экран, – и он убивает отступающего солдата. Теперь внимание: вот наш офицер, его убивает снайпер – наш, с которым только что был главный герой.

Еще один пример – это сравнение Гитлера и Сталина, уравновешивание этих двух исторических деятелей за все те беды, которые принесла война. «В 1969 году Гитлер и Сталин вместе, как союзники… «Вместе, как союзники»!

– Вторглись в Польшу?

– Вторглись в Польшу, совершенно верно. А вот принт-скрин игры «Компания героев-2». В длительном фрагменте прозвучит фраза о том, что «победа принесла начало новой тирании». То есть, была тирания Гитлера – началась тирания Сталина.

– Интересно, кто же те консультанты, которые советовали подобные мысли разработчикам?

– В официальных научных консультантах к данной игре указан Энтони Бивор, это историк, который написал много работ по истории Второй мировой войны. Бивор использовал в своих научных работах, в том числе, и дневниковые записи Геббельса. Нужно помнить, что Геббельс был министром пропаганды и просвещения Третьего Рейха, ну и, соответственно, Геббельс даже в своих дневниках писал те мысли, которые он тиражировал на миллионы, умышлено искажая фактуру, дабы объяснить людям, почему они идут воевать в другое государство. Историю таким образом переписывают. Для чего? Для того, чтобы переписать собственность.

– Кто это делает? Кому это выгодно?

– Если мы берем официальную точку зрения, то все игры носят коммерческий характер, они просто продаются, исходя из видения авторов, разработчиков. Порядка 400 человек принимает участие в разработке и продвижении одной игры. Это огромный коллектив, который требует больших финансовых затрат, административных. И мы понимаем, что кому-то это действительно выгодно. Кроме того, что есть коммерческий проект, есть еще и идеологический проект, который формирует умы десятков миллионов человек.

– И как же разобраться в этой непростой ситуации, когда родитель хочет купить ребенку компьютерную игру, основанную на исторических событиях? Как отличить правильную компьютерную игру от фейка, и можно ли это сделать в момент покупки?

– На самом деле, вопрос очень хороший, сложный. И нам только предстоит выработать какие-то, может быть, даже рекомендации для родителей, для пользователей. Но мне кажется, что хорошо бы заранее почитать отзывы об игре, как минимум, прежде чем ее покупать. Хорошо бы со своим ребенком посещать культурные центры – такие, как, например, Музей Победы или другие музеи военной истории. Нужно сделать так называемую прививку против фальсификации. Человек должен знать историю! Если он будет ее знать, он самостоятельно сможет понять, где правда, а где ложь.

– Как можно отследить сегодня поступление таких игр на наш российский рынок, и вообще, на каком этапе это необходимо делать, на этапе разработки? Или как это возможно?

– На мой взгляд, с идеями (а именно идеи зашиты в компьютерные игры) пушками не воюют. Здесь не помогут заградительные меры. Наоборот, запрет вызовет дополнительный интерес у всех: что же такое запрещают, почему? Как вариант – создавать свои собственные, но достоверные, без искажений, без перегибов игры, основанные на исторических событиях, в том числе, и о Великой Отечественной войне. Одним из таких примеров может служить Молодая Гвардия: о том, как дети, подростки боролись с фашизмом. По сути, можно сделать уникальную компьютерную игру, где много персонажей, много миссий, и они основаны на исторических событиях.

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