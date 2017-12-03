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Общество
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Украина
Хоть бы перед американцами не позорились: в Сети высмеяли показательные учения ВСУ
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    Хоть бы перед американцами не позорились: в Сети высмеяли показательные учения ВСУ

    22:26  3 Декабря 2017
    1006

    Хоть бы перед американцами не позорились: в Сети высмеяли показательные учения ВСУ

    В Интернете потешаются над украинскими военными, которые провели показательные учения для делегации национальной гвардии штата Калифорния (США), которая прибыла на Украину во главе с генерал-майором Дэвидом Болдуином. Американские военные посетили учебный центр «Десна» сухопутных войск ВСУ. Видеоотчет о визите появился на официальном канале генштаба ВСУ на YouTube. Но, судя по видеозаписи, как говорится, что-то пошло не так.

    Во-первых, генерал Болдуин оказался мужчиной более чем упитанными — он с большим трудом взгромоздился на танк и не меньшим трудом с него слез. Во-вторых, пользователей Сети умилил перстень американского военного (впрочем, в США такие аксессуары распространены и не считаются дурным тоном).

    Хоть бы перед американцами не позорились: в Сети высмеяли показательные учения ВСУ

    Но главное, комментаторов не впечатлили вооружения ВСУ, представленные в ролике, они-то и вызвали большую часть насмешек.

    Особый восторг у зрителей вызвал странный тренажер для расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов, по мнению пользователей, похожий на вагонетку, телегу на веревочке или даже «гроб на колесиках».

    Точные цитаты приводить не можем, ведь законы, регулирующие работу СМИ. Но общий тренд обозначим.

    «Ну да, на таком бронепоезде москалей победите, потому что они со смеху попадают», — пишет Иван Иванов.

    «Ну все, на сем пепелаце точно победите!» — вторит Megel Adel.

    «Ахахаха, гробы на колесиках, я от смеха аж икать начал, это ад, причем, происходи это в другой стране, — понятно, что шутка была бы, но на Украине это реальность!» — пишет Anshegar.

    «Хозяева приехали холопов навестить, правда, без джевелинов!» — пишет mrResident.

    Хоть бы перед американцами не позорились: в Сети высмеяли показательные учения ВСУ

    «Це ж "Оплот" — найкращий танк у світі! Бійтеся москалі! (Это же "Оплот" — лучший танк в мире! Бойтесь москали!) Хоть бы перед американцами не позорились», — советует Morf.

    «Гроб на второй минуте — просто /кошмар/. Сильнейшая похоронная кампания на континенте», — пишет Константин Бергер.

    Хоть бы перед американцами не позорились: в Сети высмеяли показательные учения ВСУ

    «Это оно на рельсах? И еще это тянут на веревочке? Как много вопросов», — размышляет Евгений Васильев.

    «Уря-я-я-я-я-я кастрюли!» — радуется пользователь с ником Вольный ветер.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #украина
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