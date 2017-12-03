Сирия: курды поблагодарили РФ за помощь в освобождении восточных пригородов Дейр-эз-Зора

Дамаск, 3 декабря. Прокурдские «Отряды народной самообороны» (YPG) поблагодарили российскую сторону и международную коалицию за помощь в освобождении восточных пригородов сирийского Дейр-эз-Зора от боевиков так называемого «Исламского государства».1 Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба YPG.

«Восточные пригороды города были полностью освобождены от «Исламского государства»… Мы благодарим возглавляемую США международную коалицию и Россию, которые предоставили авиационную поддержку, материально-техническое обеспечение и консультации… Мы рассчитываем на то, что они и впредь будут поддерживать SDF («Демократические силы Сирии») и укреплять воздушную оборону», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что правительственная армия САР захватила несколько тысяч единиц вооружения, которое оставили боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора.

Непосредственно Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли очередной авиаудар по позициям террористов в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.