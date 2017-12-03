Главные новости 3 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 3 декабря.

В Сети появилось видео перехвата израильских ракет сирийской армией во время удара по складу боеприпасов САА у Дамаска. Опубликованы кадры уничтожения израильских ракет в небе над Сирией.

Исследователи Американского космического агентства обнаружили необычную планету, которая подтверждает существование мифической Нибиру. Ученые в панике: NASA обнаружило таинственную планету Нибиру.

Российский сенатор Франц Клинцевич резко отреагировал на заявление посла США в РФ Джона Хантсмана, который связал отмену антироссийских санкций с «поведением» Москвы относительно Украины. Не злите нас, господа: в Совфеде ответили на заявление посла США об условиях отмены санкций.

Зачем Израиль атакует Сирию. Заявление Нетаньяху. Опубликовано видео уничтожения израильских ракет. Анатолий Антонов рассказал о потенциале сотрудничества РФ и США по Сирии. Сирия сегодня: атака ВВС Израиля под Дамаском, опубликовано видео перехвата израильских ракет.

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в России Джона Хантсмана об условии снятия антироссийских санкций. Пушков ответил Хантсману на заявление об условии снятия санкций.

Один из редких внедорожников ЛуАЗ-967 времен советской военной автомобильной промышленности продают на немецком рынке. Уникальный внедорожник ЛуАЗ-967 выставили на продажу в Германии.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что украинские власти установили новый своеобразный рекорд. Азаров рассказал о «новом рекорде» киевских властей.

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Юлий Миткевич-Далецкий задержан в Петербурге, по данным источника из правохранительных органов, его задержали за хранение наркотиков. Правозащитник шоумена заявил, что повод был сфабрикован. Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге.

Сирийское правительство при поддержке российских военных прилагает максимум усилий для того, чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома. Сирия: жители Тель-Рифата в провинции Алеппо возвращаются в свои дома.

Силы Сирийской арабской армии обрушили сокрушительную ракетную атаку на позиции террористов возле Голанских высот. Сирия: САА обрушила ракеты на террористов у Голанских высот.