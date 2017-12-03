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Украина
Саакашвили на митинге рассказал украинцам, кто их настоящий враг
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    Саакашвили на митинге рассказал украинцам, кто их настоящий враг

    18:00  3 Декабря 2017
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    Саакашвили на митинге рассказал украинцам, кто их настоящий враг

    Киев, 3 декабря. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на митинге в Киеве, призвал украинцев свергнуть диктатуру олигархов и установить вместо нее «диктатуру среднего класса». 

    «Предлагаю, не дожидаясь, еще 25 лет свергнуть диктатуру олигархата и установить диктатуру среднего класса», — сказал Саакашвили.

    Главным врагом Украины, по его словам, является «олигархат», власть которого выступает причиной коррупции, а действующий лидер страны Петр Порошенко как представитель олигархата также является врагом Украины.

    «Наш враг — представитель олигархата Порошенко. Они нас используют и богатство Украины, прочь олигархов», — сказал он. Кроме того, Саакашвили призвал «забрать деньги олигархов, так как это справедливо». 

    «Убежать с награбленным мы им не позволим, к каждому придем и у каждого спросим, почему они нас грабили», — заверил одиозный политик.

    Он также подчеркнул, что одним из главных требований протестующих в столице Украины является принятие закона об импичменте, позволяющего досрочно прекращать полномочия главы государства. Кроме того, Саакашвили пообещал создать на Украине «центральный комитет по импичменту» со структурами в регионах.  Бывший губернатор Одесской области также призвал украинцев снова собраться 10 декабря, но уже на площади Независимости 10 декабря.

    При этом он подчеркнул, что протестующие не будут устанавливать на Майдане палатки: «мы собираемся спокойно и мирно». По его словам, если закон об импичменте не примут на этой неделе, то митингующие «будут стоять и не допустят президента к его рабочему месту.

    Свой спич Саакашвили завершил еще одним наставлением украинцам, заявив, что в случае его возможной  экстрадиции в Грузию, жители Украины должны собраться и «выдавить к чертовой матери» власть имущих.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #митинг #марш за импичмент
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