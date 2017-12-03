Сирия: в Даръа российских военных встречают с портретами Путина — ФАН публикует фото

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Даръа в Сирии. О том, как проходила акция, смотрите в фоторепортаже корреспондента Федерального агентства новостей с места события.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток российские военные провели одну гуманитарную акцию на территории сирийской провинции Даръа. В населенный пункт Алькин на юге провинции был доставлен груз продовольствия. Российские военные привезли местным жителям около двух тонн жизненно необходимых продуктов — рис, сахар, чай, мясные консервы.

Кроме того, в поселок приехали российские военные врачи, которые оказали медицинскую помощь почти сотне жителей Алькина, в том числе 28-ми детям. Безопасность мероприятия обеспечивали российская военная полиция.

Как сообщает корреспондент ФАН, в Даръа российских солдат встречали с большой радостью. Жители Алькина держали в руках портреты президента России Владимира Путина. Сообщается, что район Алькина ранее был объявлен зоной деэскалиции.