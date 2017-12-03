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Сирия: в Даръа российских военных встречают с портретами Путина — ФАН публикует фото
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    Сирия: в Даръа российских военных встречают с портретами Путина — ФАН публикует фото

    17:53  3 Декабря 2017
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    Сирия: в Даръа российских военных встречают с портретами Путина — ФАН публикует фото

    Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Даръа в Сирии. О том, как проходила акция, смотрите в фоторепортаже корреспондента Федерального агентства новостей с места события.

    Ранее сообщалось, что в течение минувших суток российские военные провели одну гуманитарную акцию на территории сирийской провинции Даръа. В населенный пункт Алькин на юге провинции был доставлен груз продовольствия. Российские военные привезли местным жителям около двух тонн жизненно необходимых продуктов — рис, сахар, чай, мясные консервы.

    Кроме того, в поселок приехали российские военные врачи, которые оказали медицинскую помощь почти сотне жителей Алькина, в том числе 28-ми детям. Безопасность мероприятия обеспечивали российская военная полиция.

    Как сообщает корреспондент ФАН, в Даръа российских солдат встречали с большой радостью. Жители Алькина держали в руках портреты президента России Владимира Путина. Сообщается, что район Алькина ранее был объявлен зоной деэскалиции.

    7 Фото.
    7 Фотографий
    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #гумпомощь #даръа #деэскалация
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