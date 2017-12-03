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Новороссия
В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой
Новороссия
В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой
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    В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой

    17:41  3 Декабря 2017
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    В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой

    Донецк, 3 декабря. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о 17 погибших в захваченных ВСУ поселках под Горловкой.

    По его данным, с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Гладосово и Травневое погибли 17 украинских силовиков, еще 11 были ранены.
    Басурин уточнил, что в основном ВСУ ведут огонь из поселка Гладосово по Металлисту (Травневое. — прим. ФАН). 

    «Все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #новороссия #горловка #силовики #гибель
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