В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой
Донецк, 3 декабря. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о 17 погибших в захваченных ВСУ поселках под Горловкой.
По его данным, с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Гладосово и Травневое погибли 17 украинских силовиков, еще 11 были ранены.
Басурин уточнил, что в основном ВСУ ведут огонь из поселка Гладосово по Металлисту (Травневое. — прим. ФАН).
«Все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — подчеркнул он.
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