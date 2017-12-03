В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой

Донецк, 3 декабря. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о 17 погибших в захваченных ВСУ поселках под Горловкой.

По его данным, с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Гладосово и Травневое погибли 17 украинских силовиков, еще 11 были ранены.

Басурин уточнил, что в основном ВСУ ведут огонь из поселка Гладосово по Металлисту (Травневое. — прим. ФАН).