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Эксперт сравнил марш Саакашвили с «гласом вопиющего в пустыне»
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    Эксперт сравнил марш Саакашвили с «гласом вопиющего в пустыне»

    17:50  3 Декабря 2017
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    Эксперт сравнил марш Саакашвили с «гласом вопиющего в пустыне»

    Киев, 3 декабря. На Украине экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили изолирован от политиков, которые оппозиционно настроены по отношению к главе государства Петру Порошенко. Так считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Ранее стало известно о том, что в Киеве прошел так называемый «Марш за импичмент», который организовал Саакашвили. Согласно предварительной информации, в акции приняли участие 500-1000 человек.

    Как отметил эксперт, экс-президент Грузии пытается изобразить видимость активности.

    «Стало очевидно, что Саакашвили фактически изолирован от всех остальных игроков, оппозиционно настроенных по отношению к Порошенко… Думаю, что на это потрачены приличные деньги. Но все так и останется эдаким гласом вопиющего в пустыне», — цитирует слова Погребинского RT.

    Он также предположил, что протестная активность затухнет в том случае, если Саакашвили депортируют из страны.

    Напомним, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о том, что его дядю задержали в аэропорту Киева.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили
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