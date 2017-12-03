Ирак начал масштабную операцию против ИГИЛ в Дияле

Дияла, 3 декабря. Командование Вооруженных сил Ирака заявило о начале полномасштабной операции против «спящих» ячеек «Исламского государства»1 в провинции Дияла.

Подполковник иракской армии Музхир аль-Азави сообщил, что иракская армия намерена развернуть полномасштабную операцию против «спящих» ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дияла.

Операция будет проходить в районе между населенными пунктами Хаул Аль-Нада к востоку от Баакубы и административным центром провинции. Полковник подчеркнул, что армия Ирака стремится выявить и уничтожить все «спящие» ячейки «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.