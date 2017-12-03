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Пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» ищут в двух новых районах
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    Пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» ищут в двух новых районах

    17:18  3 Декабря 2017  /обновлено: 17:36  03 Декабря 2017
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    Пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» ищут в двух новых районах

    Буэнос-Айрес, 3 декабря. Военно-морские силы Аргентины заявили об обнаружении двух районов возможного нахождения пропавшей подлодки «Сан-Хуан». О продолжении поисковых работ рассказал официальных представитель ВМС страны Энрике Бальби.

    Он уточнил, что поиски осложняются крайне плохими погодными условиями, однако специалистам удалось установить новые возможные места нахождения субмарины. Сейчас идет обследование двух районов «на глубине 700 и 950 метров», уточняет РИА Новости.

    Напомним, на борту субмарины находились 44 человека. Среди них и первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

    15 ноября подводная лодка выполняла переход  из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата и перестала выходить на связь. В момент последнего сеанса связи экипаж успел сообщить об аварии. 

    В ВМС Аргентины позже заявили о получении данных об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением судна. 

    1 декабря Аргентина признала гибель экипажа «Сан-Хуана».

    Автор: Алексей Громов
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    #аргентина #подлодка #вмс #сан-хуан
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