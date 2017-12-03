Введение — 2017: когда отмечается, история, Рождественский пост, приметы, что нельзя делать

В начале декабря в предрождественский период православные, живущие по юлианскому календарю, отмечают один из двенадцати важнейших праздников в православии — Введение во храм пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с народными обрядами и приметами, символизирующими окончательное наступление зимы. Католики, у которых тоже наступил предрождественский период, из-за разницы календарей отметили Введение за две недели до православных.

Когда православные и католики празднуют Введение

В православии праздник Введение во храм пресвятой Богородицы отмечается по юлианскому календарю 4 декабря. Праздник является непереходящим (то есть отмечаемым ежегодно в один и тот же день) и двунадесятым, то есть одним из двенадцати важнейших (помимо Пасхи).

Католическая церковь, которая живет по григорианскому календарю, отмечает праздник Введение во храм Девы Марии 21 ноября.

О том, как у православных и католиков проходит предрождественское время, читайте в материале Федерального агентства новостей.

История праздника Введение

Введение во храм Богородицы отмечается в память о предании об одном из важнейших событий из жизни девы Марии (Богоматери) — матери Иисуса Христа.

Родители Богоматери — святые Иоаким и Анна — которые долго были бездетными и очень страдали от этого, узнав, что у них будет ребенок, дали обет посвятить первенца богу, как это принято в иудаизме. Поэтому, когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм, чтобы посвятить богу.

По легенде у храмовых дверей Марию встретил первосвященник, который по божьему повелению отвел девочку в Святая святых — самое священное место храма. Святая святых Иерусалимского храма было закрыто для посещения для всех, кроме первосвященника, который мог зайти туда всего один раз в год.

Согласно легенде, Мария воспитывалась при храме до 12 (по другой версии до 14) лет, изучая Священное писание и занимаясь рукоделием, пока ей не пришло время обручиться с праведным Иосифом.

В православии праздник Введение во храм Богородицы появился относительно недавно — примерно с VIII века. Это наиболее поздний из двунадесятых праздников.

Введение и Рождественский пост

В православии Введение приходится на время Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до вечера 6 января 2018 года. Подробнее о Рождественском посте читайте в материале Федерального агентства новостей.

Поскольку в 2017 году Введение приходится на понедельник — один из самых строгих дней поста — в этот праздник послаблений мало. Для тех, кто во время Рожественского поста придерживается самого строгого монастырского устава по понедельникам предписано сухоядение (то есть можно есть пищу, не прошедшую тепловую обработку) без растительного масла. (Молочное, мясное и яйца под полным запретим на все время поста).

В связи с праздником Введения тем, кто строго постится, в понедельник, 4 декабря, разрешена горячая постная пища без масла, также взрослым можно выпить немного красного вина.

Введение в народном календаре

Народный праздник Введение имеет дохристианские корни. Восточные славяне считали, что в начале декабря зима окончательно вступает в свои права, а поскольку зимнее время трудное и порой голодное, то его приход надо напоследок отметить хорошей трапезой (в христианские времена — постной) и различными зимними играми и забавами.

Если зима была ранней, и на Введение уже устанавливался санный путь, то в деревнях начинались гуляния — катанья с гор и на санях, чествование молодоженов, обильные застолья и т.д.

Народные поверья, приметы и поговорки на Введение

— Если на Введение оттепель — на Рождество жди мороза.

— Введенье пришло — зиму на Русь привело.

— Введенье — праздник баб (все праздники, посвященные Богородице, на Руси считались женскими).

Запреты на Введение

— С Введения и до Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой — говорили: «Земля покоится, на лето сил набирается».

— С Введения и до весны женщинам не разрешалось при стирке бить белье вальком — считалось, что это повредит будущим посевам.

— После Введения в деревнях запрещалось трепать коноплю, это считалось крайне предосудительным и, по поверьям, могло навлечь бурю на пашню.

— На Введенье старались не прикасаться к острым предметам, чтобы на скотину не напали волки.