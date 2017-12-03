Названы имена первых биткоиновых миллиардеров

Лондон, 3 декабря. Первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние на инвестициях в криптовалюту биткоин стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы.

По данным британского таблоида The Telegraph, в 2013 году братья купили 1% мирового запаса биткоинов за 11 млн долларов, когда стоимость одной единицы этой криптовалюты составляла 120 долларов. Тогда же они заявляли об отсутствии планов по продаже биткоинов «ввиду долгосрочности вложения».

Напомним, 29 ноября курс биткоина превысил 11 тыс. долларов. В воскресенье, 3 декабря, по данным на 15.43 мск на бирже Bitfinex за биткоин дают 11,605 тыс. долларов.

