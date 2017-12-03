Автомобиль протаранил группу пешеходов в Нью-Йорке, есть жертвы
Нью-Йорк, 3 декабря. Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Нью-Йорке, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом передает агентство Associated Press.
Man drives into group of people on street in Queens, NYC, killing one and injuring 3; police say it followed dispute. https://t.co/inRDjy29k0— The Associated Press (@AP) December 3, 2017
По данным агентства, авария случилась в районе Квинс, в дорожно-транспортном происшествии ранения получили три человека, все они были экстренно госпитализированы.
Согласно информации сотрудников полиции, водитель совершил наезд на людей специально.
В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что полиция не рассматривает терроризм как версию случившегося.