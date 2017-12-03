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Происшествия
Автомобиль протаранил группу пешеходов в Нью-Йорке, есть жертвы
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    Автомобиль протаранил группу пешеходов в Нью-Йорке, есть жертвы

    16:47  3 Декабря 2017
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    Автомобиль протаранил группу пешеходов в Нью-Йорке, есть жертвы

    Нью-Йорк, 3 декабря. Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Нью-Йорке, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом передает агентство Associated Press. 

    По данным агентства, авария случилась в районе Квинс, в дорожно-транспортном происшествии ранения получили три человека, все они были экстренно госпитализированы. 

    Согласно информации сотрудников полиции, водитель совершил наезд на людей специально.

    В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что полиция не рассматривает терроризм как версию случившегося.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #полиция #нью-йорк #наезд
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