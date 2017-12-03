Сирия: российских солдат в Даръа встречают с портретами Путина

Даръа, 3 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел очередную гуманитарную акцию в провинции Даръа.

Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Алькин провинции Даръа, расположенном на юге региона. Отмечается, что данная зона была объявлена деэскалиционной.

Местные жители получили от российских военнослужащих мясные консервы, чай, сахарный песок и рис. Общий вес гуманитарного груза составил почти две тонны. Безопасность мероприятия обеспечивали российские военные полицейские. Российские военные медики оказали помощь 97 местным жителям, из которых 28 были детьми.