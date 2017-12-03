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Сирия: российских солдат в Даръа встречают с портретами Путина
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    Сирия: российских солдат в Даръа встречают с портретами Путина

    17:12  3 Декабря 2017
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    Сирия: российских солдат в Даръа встречают с портретами Путина

    Даръа, 3 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел очередную гуманитарную акцию в провинции Даръа.

    Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Алькин провинции Даръа, расположенном на юге региона. Отмечается, что данная зона была объявлена деэскалиционной.

    Местные жители получили от российских военнослужащих мясные консервы, чай, сахарный песок и рис. Общий вес гуманитарного груза составил почти две тонны. Безопасность мероприятия обеспечивали российские военные полицейские. Российские военные медики оказали помощь 97 местным жителям, из которых 28 были детьми.

    Сирия: российских солдат в Даръа встречают с портретами Путина

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #даръа #алькин
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