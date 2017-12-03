ВАДА подтвердило подлинность данных Родченкова из базы о допинге в РФ

Москва, 3 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило достоверность данных, которые были переданы информатором Григорием Родченковым из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года. Об этом передает телеканал ARD.

Стоит отметить, что ни ВАДА, ни телеканал не привели ни единого доказательства на этот счет.

По словам главы отдела расследований ВАДА Гюнтера Юнгера, расследование окончено.

«Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных», — подчеркнул он, не представив никаких доказательств.

Напомним, о получении от информаторов базы данных по допинг-тестам российских атлетов ВАДА сообщило 10 ноября текущего года.

28 ноября Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) заявил, что считает обвинения Родченкова в применении допинга российскими спортсменами безосновательными.

Ранее президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов ответил на обвинения Родченкова, который заявил, что Кравцов участвовал в подтасовке допинг-проб российских спортсменов.