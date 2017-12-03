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Спорт
ВАДА подтвердило подлинность данных Родченкова из базы о допинге в РФ
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    ВАДА подтвердило подлинность данных Родченкова из базы о допинге в РФ

    16:39  3 Декабря 2017
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    ВАДА подтвердило подлинность данных Родченкова из базы о допинге в РФ

    Москва, 3 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило достоверность данных, которые были переданы информатором Григорием Родченковым из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года. Об этом передает телеканал ARD.

    ВАДА подтвердило подлинность данных Родченкова из базы о допинге в РФ

    Стоит отметить, что ни ВАДА, ни телеканал не привели ни единого доказательства на этот счет.

    По словам главы отдела расследований ВАДА Гюнтера Юнгера, расследование окончено. 

    «Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных», — подчеркнул он, не представив никаких доказательств.

    Напомним, о получении от информаторов базы данных по допинг-тестам российских атлетов ВАДА сообщило 10 ноября текущего года.

    ВАДА подтвердило подлинность данных Родченкова из базы о допинге в РФ

    28 ноября Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) заявил, что считает обвинения Родченкова в применении допинга российскими спортсменами безосновательными.

    Ранее президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов ответил на обвинения Родченкова, который заявил, что Кравцов участвовал в подтасовке допинг-проб российских спортсменов.

    Автор: Дана Балан
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    #допинг #вада #спорт #родченков #атлеты #допинг-пробы
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