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Общество
Несанкционированный митинг Навального в Самаре собрал всего несколько сотен человек
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    Несанкционированный митинг Навального в Самаре собрал всего несколько сотен человек

    16:42  3 Декабря 2017
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    Навальный

    Самара, 3 декабря. Несогласованная акция Алексея Навального в Самаре подошла к концу. 

    Мероприятие, несмотря на активную рекламу, горожане не поддержали, на площадь пришло всего несколько сотен человек.

    Тех немногих людей, которые все-таки посетили митинг, блогер попытался убедить в том, что является кандидатом на пост президента РФ.

    Более того, во время своего выступления Навальный оконфузился и перепутал Самару с Саратовом. «Саратовская область — дотационная. Ой, простите, Самарская», - поправился он.

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    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #митинг
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