Несанкционированный митинг Навального в Самаре собрал всего несколько сотен человек

Самара, 3 декабря. Несогласованная акция Алексея Навального в Самаре подошла к концу.

Мероприятие, несмотря на активную рекламу, горожане не поддержали, на площадь пришло всего несколько сотен человек.

Тех немногих людей, которые все-таки посетили митинг, блогер попытался убедить в том, что является кандидатом на пост президента РФ.

Более того, во время своего выступления Навальный оконфузился и перепутал Самару с Саратовом. «Саратовская область — дотационная. Ой, простите, Самарская», - поправился он.