Несанкционированный митинг Навального в Самаре собрал всего несколько сотен человек
Самара, 3 декабря. Несогласованная акция Алексея Навального в Самаре подошла к концу.
Мероприятие, несмотря на активную рекламу, горожане не поддержали, на площадь пришло всего несколько сотен человек.
Тех немногих людей, которые все-таки посетили митинг, блогер попытался убедить в том, что является кандидатом на пост президента РФ.
Более того, во время своего выступления Навальный оконфузился и перепутал Самару с Саратовом. «Саратовская область — дотационная. Ой, простите, Самарская», - поправился он.
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