КНДР назвала США «ядерным демоном» из-за учений с Южной Кореей

Пхеньян, 3 декабря. В Северной Корее назвали грядущие военные учения США и Южной Кореи «Бдительный ас» провокацией, которая может стать причиной войны. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства КНДР, размещенном в газете «Нодон Синмун».

По данным издания, проведение тренировочных учений, а также размещение возле острова авианосцев Соединенных Штатов с баллистическими ракетами демонстрирует, кто является «реальным фанатиком ядерной войны, ядерным демоном, который разрушает мир на планете и на Корейском полуострове».

Кроме того, в заявлении сообщается, что лишь Пхеньян способен поддерживать мир на полуострове и во всем мире.

«Если Корейский полуостров и весь мир будут задушены ядерной войной, ответственность должна лежать целиком на США», — следует из текста.

Ранее стало известно условие, при котором Северная Корея начнет переговоры с Вашингтоном.