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Политика
КНДР назвала США «ядерным демоном» из-за учений с Южной Кореей
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    КНДР назвала США «ядерным демоном» из-за учений с Южной Кореей

    16:24  3 Декабря 2017
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    КНДР назвала США «ядерным демоном» из-за учений с Южной Кореей

    Пхеньян, 3 декабря. В Северной Корее назвали грядущие военные учения США и Южной Кореи «Бдительный ас» провокацией, которая может стать причиной войны. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства КНДР, размещенном в газете «Нодон Синмун». 

    По данным издания, проведение тренировочных учений, а также размещение возле острова авианосцев Соединенных Штатов с баллистическими ракетами демонстрирует, кто является «реальным фанатиком ядерной войны, ядерным демоном, который разрушает мир на планете и на Корейском полуострове».

    Кроме того, в заявлении сообщается, что лишь Пхеньян способен поддерживать мир на полуострове и во всем мире.

    «Если Корейский полуостров и весь мир будут задушены ядерной войной, ответственность должна лежать целиком на США», — следует из текста. 

    Ранее стало известно условие, при котором Северная Корея начнет переговоры с Вашингтоном. 

    Автор: Дана Балан
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    #сша #кндр #учения #северная корея #ядерное оружие #пхеньян
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