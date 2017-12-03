КНДР назвала США «ядерным демоном» из-за учений с Южной Кореей
Пхеньян, 3 декабря. В Северной Корее назвали грядущие военные учения США и Южной Кореи «Бдительный ас» провокацией, которая может стать причиной войны. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства КНДР, размещенном в газете «Нодон Синмун».
По данным издания, проведение тренировочных учений, а также размещение возле острова авианосцев Соединенных Штатов с баллистическими ракетами демонстрирует, кто является «реальным фанатиком ядерной войны, ядерным демоном, который разрушает мир на планете и на Корейском полуострове».
【４日から始まる米韓空軍合同演習（Vigilant Ace）を北朝鮮が非難「朝鮮半島情勢 爆発に追いやる」】— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) December 3, 2017
定例の合同演習、今年は両軍計２３０機が参加予定で、過去最大規模となる見込み（米軍は約１２０００名）。https://t.co/AEvsMHvp2t pic.twitter.com/WZpI23iNqJ
Кроме того, в заявлении сообщается, что лишь Пхеньян способен поддерживать мир на полуострове и во всем мире.
«Если Корейский полуостров и весь мир будут задушены ядерной войной, ответственность должна лежать целиком на США», — следует из текста.
Ранее стало известно условие, при котором Северная Корея начнет переговоры с Вашингтоном.