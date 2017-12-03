Иран предсказывает США поражение в Сирии

Бейрут, 3 декабря. Представитель лидера движения «Исламская революция» в Иране заявил, что США должны осознать свое поражение в Сирии.

Советник духовного лидера Исламской революции в Иране по международным связям Али Акбар Велаяти заявил, что американцы являются врагами для стран Ближнего Востока и должны осознать свое поражение в Сирийской арабской республике. Советник подчеркнул, что главной целью США остается раскол единства региона и захват его ресурсов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Запад целенаправленно искажает образ Ислама и Ирана для продолжения своих действий на Ближнем Востоке.