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Иран предсказывает США поражение в Сирии
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    Иран предсказывает США поражение в Сирии

    16:34  3 Декабря 2017
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    Иран предсказывает США поражение в Сирии

    Бейрут, 3 декабря. Представитель лидера движения «Исламская революция» в Иране заявил, что США должны осознать свое поражение в Сирии.

    Советник духовного лидера Исламской революции в Иране по международным связям Али Акбар Велаяти заявил, что американцы являются врагами для стран Ближнего Востока и должны осознать свое поражение в Сирийской арабской республике. Советник подчеркнул, что главной целью США остается раскол единства региона и захват его ресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Запад целенаправленно искажает образ Ислама и Ирана для продолжения своих действий на Ближнем Востоке.

    Иран предсказывает США поражение в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иран #ближний восток #исламская революция
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