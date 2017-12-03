Родченков обвинил в махинациях с допинг-пробами бывшего замминистра спорта РФ

Москва, 3 декабря. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков заявил, что бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных просил его испортить допинг-пробу представительницы Украины Виты Семеренко. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам беглого информатора, экс-заместитель якобы переживал по поводу украинских биатлонисток.

«Нагорных был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые являлись главными конкурентками для российской команды на эстафете в Сочи», — рассказал Родченков.

Он также отметил, что не мог пойти на такой шаг, поскольку в течение своей «карьеры» не менял отрицательные пробы на положительные.

«За время моей работы я менял положительные пробы на чистые, но не наоборот», — добавил он.

Напомним, ранее Родченков обвинил президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова в участии при подмене допинг-проб на сочинской Олимпиаде-2014.