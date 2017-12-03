Трамп не просил экс-директора ФБР останавливать расследование против Флинна

Вашингтон, 3 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми останавливать расследование в отношении своего экс-советника по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом в воскресенье заявил сам американский лидер.

«Я никогда не просил Коми остановливать расследование в отношении Флинна. Еще один пример «фейковых новостей» про очередную ложь Коми», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, который обвиняется в даче заведомо ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), согласился сотрудничать со следствием.

Непосредственно глава США указал на то, что он уволил Флинна за то, что последний лгал вице-президенту Майклу Пенсу и представителям правоохранительных органов.