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Трамп не просил экс-директора ФБР останавливать расследование против Флинна
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    Трамп не просил экс-директора ФБР останавливать расследование против Флинна

    15:54  3 Декабря 2017
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    Трамп не просил экс-директора ФБР останавливать расследование против Флинна

    Вашингтон, 3 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми останавливать расследование в отношении своего экс-советника по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом в воскресенье заявил сам американский лидер.

    «Я никогда не просил Коми остановливать расследование в отношении Флинна. Еще один пример «фейковых новостей» про очередную ложь Коми», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, ранее стало известно о том, что бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, который обвиняется в даче заведомо ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), согласился сотрудничать со следствием.

    Непосредственно глава США указал на то, что он уволил Флинна за то, что последний лгал вице-президенту Майклу Пенсу и представителям правоохранительных органов.

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп
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