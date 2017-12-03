Ирак: в Дияле курдский чиновник выжил после покушения

Дияла, 3 декабря. Глава мэрии населенного пункта Мандали Азад Хамид Шафи пережил покушение в провинции Дияла.

Курдское информационное агентство сообщает, что на главной дороге, ведущей от Мандали в район Караклус, сработало самодельное взрывное устройство. Террористическое нападение было совершено против главы местной мэрии, который также является лидером отделения «Демократической партии Курдистана».

Взрыв привел к повреждению автомобиля, однако чиновник остался жив. Шафи сообщил, что безопасность в районе ухудшилась после вторжения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и иракской армии на спорные с курдами территории.