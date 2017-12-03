Донбасс сегодня: «миникотел» для ВСУ, самострел «освободителей», ложь Жебривского и штаба АТО

Донбасс, 3 декабря. У границ ДНР и ЛНР по всей линии соприкосновения отмечается эскалация напряженности. Киевское руководство пытается расположить к себе Запад обстрелами подконтрольных ВСУ территорий. Зачистки нацбатов и фейки украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Миникотел» для ВСУ

Ситуация на линии боевого соприкосновения имеет тенденцию к обострению, констатировали военные ДНР и ЛНР по итогам прошедших суток. Кроме того, судя по заявлению военного спикера ДНР полковника Эдуарда Басурина, Донецк больше не намерен терпеть «улучшение тактических позиций» ВСУ и занятие украинскими военными так называемой «серой» зоны и населенных пунктов в ней.

«Мы предупреждаем, не стоит подвергать опасности мирных жителей! — заявил Басурин на очередном брифинге в минобороны ДНР. — Жители Гладосово и поселка Металлист (Травневое) уже натерпелись. Теперь любая попытка сократить межпозиционное пространство между подразделениями ВСУ и ВС ДНР будут жестко пресекаться. Мы за соблюдение минских договоренностей и нацеливаем украинскую сторону на их исполнение, в противном случае ждем вас в очередной «миникотел»».

Военная обстановка

Всего за минувшие сутки 32 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. По двадцати городам и поселкам ДНР киевские силовики выпустили более 1520 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, мин калибром 120 и 82 мм, а также танковых снарядов и гранат различного типа.

Двенадцать населенных пунктов ЛНР были обстреляны ВСУ из минометов калибром 120 и 82 мм, а также из гранатометов. Кроме того, украинские силовики вели огонь из штатных вооружений БТР и боевых машин пехоты, а также из стрелкового оружия различных типов. Всего по территории ЛНР было вцпущено более 300 боеприпасов.

Количество выпущенных по территории республик Донбасса снарядов, мин и гранат за сутки составило более 1830 единиц. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 58 раз. В результате обстрелов территории ДНР повреждены и частично разрушены шесть домов. Также повреждена ЛЭП в поселке Гольмовский близ Горловки, в результате чего этот населенный пункт был обесточен.

ВСУ нашли способ «покошмарить» Запад

В субботу состоялся визит делегации членов британского парламента в прифронтовую Авдеевку, находящуюся под контролем киевских властей. Как сообщают в оперативном командовании ДНР, в связи с этим политическое руководство Украины поставило перед своими военными задачу немножко «покошмарить» иностранцев, создав очаг напряженности в этом населенном пункте. Задача была решена путем обстрела подразделениями ВСУ окрестностей города, впоследствии это было выдано за якобы действия «террористов ДНР».

Сначала украинские силовики попытались спровоцировать подразделения ВС ДНР на огонь в сторону Авдеевки, но потерпели неудачу. После этого, как сообщают донецкие военные, ВСУ сами исполнили замысел. Целью подобных акций, по убеждению командования ДНР, является «выпросить немного милостыни или добиться жалости» от иностранцев.

Самострел «освободителей»

Военнослужащие ВС ДНР, несущие службу на передовых позициях Горловки, фиксируют постоянные перестрелки между поселками Гладосово и Травневое, которые неделю назад якобы «освободили» ВСУ. По данным оборонного ведомства ДНР, в результате «междусобойчиков» за минувшие сутки погибли двое военнослужащих ВСУ. Всего же за период с 22 ноября, когда поселки были захвачены украинскими силовиками, ВСУ уже потеряли 17 человек убитыми, 11 военнослужащих получили ранения.

Сказывается и крайне невыгодное с точки зрения военной тактики расположение поселков — они находятся в низине, что, по словам полковника Басурина, позволило ВСУ организовать для своих же подразделений «Гладосовский котел». При этом в ДНР сообщают, что все потери ВСУ последних стали следствием исключительно внутренних конфликтов в украинской армии.

Обстрел Марьинки и Авдеевки

Накануне украинские СМИ со ссылкой на пресс-центр так называемой АТО и сообщение в Facebook назначенного Киевом губернатора Донецкой области Павла Жебривского сообщили о якобы обстреле «боевиками ДНР» прифронтовой Марьинки.

Обстрелы действительно имели место. Но осуществлялись они с позиций 25-ой овдбр (25-ой отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады) и 55-ой оабр (55-ой отдельной артиллерийской бригады) ВСУ. При этом украинские силовики применяли крупнокалиберную артиллерию калибром 152 мм, стреляя в том числе по территории Донецка, где в Петровском районе были разрушены два дома. Огонь велся также по территории Марьинки и Авдеевки, которые находятся под управлением киевских властей. Данные обстрелы зафиксированы военными ДНР.

Разборки в Верхнеторецком

Еще одно сообщение украинских СМИ по поводу якобы обстрела поселка Верхнеторецкое 2 декабря, где получила ранения мирная жительница, опровергли в оборонном ведомстве ДНР.

По данным донецкой военной разведки, 2 декабря киевские силовики проводили в указанном районе зачистку подразделений националистов, которые отказываются подчиняться руководству ВСУ. К зачисткам привлекались подразделения 30-ой омсбр (30-ой отдельной мотострелковой бригады) и 34-го батальона 57-ой бригады украинской армии. В районе Верхнеторецкого в зачистке участвовали также военные 25-ой овдбр.

Результатом «наведения порядка» стала гибель комвзвода 34-го батальона 57-ой бригады и то самое ранение мирной жительницы поселка, которое украинские СМИ «списали» на ВС ДНР.