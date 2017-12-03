Путин встретится в Москве с главами делегаций поместных православных церквей

Москва, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, встретится с главами делегаций поместных православных церквей, прилетевшими в российскую столицу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы Кремля, в понедельник, 4 декабря, глава российского государства встретится с главами делегаций поместных православных церквей, приехавшими в Москву для участия в юбилейных торжествах, приуроченных к 100-летнему юбилею восстановления патриаршества в Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее Путин выразил надежду на то, что РПЦ поможет в деле возрождения Сирийской Арабской Республики.

Владимир Путин. Биография