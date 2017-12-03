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Политика
Путин встретится в Москве с главами делегаций поместных православных церквей
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    Путин встретится в Москве с главами делегаций поместных православных церквей

    18:00  3 Декабря 2017
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    Путин встретится в Москве с главами делегаций поместных православных церквей

    Москва, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, встретится с главами делегаций поместных православных церквей, прилетевшими в российскую столицу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля. 

    По данным пресс-службы Кремля, в понедельник, 4 декабря, глава российского государства встретится с главами делегаций поместных православных церквей, приехавшими в Москву для участия в юбилейных торжествах, приуроченных к 100-летнему юбилею восстановления патриаршества в Русской православной церкви (РПЦ). 

    Путин встретится в Москве с главами делегаций поместных православных церквей

    Ранее Путин выразил надежду на то, что РПЦ поможет в деле возрождения Сирийской Арабской Республики. 

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #рпц
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