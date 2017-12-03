Киев потратит почти 800 тысяч долларов на стулья, диваны и шторы для дворца Порошенко

Киев, 3 декабря. Государственное управление делами Украины планирует потратить около 13 миллионов гривен (почти 481 тысячу долларов) на приобретение диванов, столов и стульев для Мариинского дворца — церемониальной резиденции главы государства Петра Порошенко. Соответствующая информация была опубликована на портале электронной тендерной системы ProZorro.

Согласно предварительным данным, мебель должна быть изготовлена из клена и покрыта лаком. Непосредственно стулья будут частично позолоченными, а диваны – покрыты резьбой в стиле Барокко. Кроме того, еще восемь миллионов гривен (около 296 тысяч долларов) будет потрачено на 153 комплекта штор.

Поставки должны быть завершены к маю 2018 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что каждому трудоустроенному украинцу содержание президента Украины Петра Порошенко и его администрации ежегодно обходится приблизительно в 51 гривну.