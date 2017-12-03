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Фигуристка Медведева выступит с речью на заседании исполкома МОК
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    Фигуристка Медведева выступит с речью на заседании исполкома МОК

    15:37  3 Декабря 2017
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    Фигуристка Медведева выступит с речью на заседании исполкома МОК

    Москва, 3 декабря. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева планирует выступить с речью на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое запланировано на вторник, 5 декабря. Об этом в воскресенье сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. 

    Он также отметил, что других фигуристов и специалистов в Лозанне не будет, передает ТАСС. 

    «Женя (Медведева — Прим.ред.) должна выступить на исполкоме МОК. Других фигуристов и их тренеров там не будет», — уточнил Горшков. 

    Фигуристка Медведева выступит с речью на заседании исполкома МОК

    Напомним, в грядущий вторник, 5 декабря, исполком МОК вынесет вердикт по вопросу участия сборной России на зимних Играх-2018.

    Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

    Автор: Дана Балан
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    #мок #допинг #медведева #сборная россии #горшков #лозанна
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