Фигуристка Медведева выступит с речью на заседании исполкома МОК

Москва, 3 декабря. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева планирует выступить с речью на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое запланировано на вторник, 5 декабря. Об этом в воскресенье сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Он также отметил, что других фигуристов и специалистов в Лозанне не будет, передает ТАСС.

«Женя (Медведева — Прим.ред.) должна выступить на исполкоме МОК. Других фигуристов и их тренеров там не будет», — уточнил Горшков.

Напомним, в грядущий вторник, 5 декабря, исполком МОК вынесет вердикт по вопросу участия сборной России на зимних Играх-2018.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.