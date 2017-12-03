Выдворенный с Украины соратник Саакашвили пытался пробраться в Киев через Молдавию

Киев, 3 декабря. Пограничная служба Молдавии 3 декабря задержала депортированного в ноябре с Украины гражданина Грузии Вано Надирадзе.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, операция по задержанию проходила на украинско-молдавской границе совместными силами пограничников двух государств. Нарушитель, пытавшийся пробраться в Киев, был задержан в 20 метрах от границы.

47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе обвиняется на Украине в вымогательстве и шпионаже в пользу России. Кроме того, был одним из активных участников недавних протестов около Верховной Рады, организованных бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.

Ранее Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его дядю задержали в киевском аэропорту Борисполь и допрашивают уже несколько часов..