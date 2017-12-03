Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Родченков обвинил в махинациях с допинг-пробами бывшего замминистра спорта РФ
Украина
Выдворенный с Украины соратник Саакашвили пытался пробраться в Киев через Молдавию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выдворенный с Украины соратник Саакашвили пытался пробраться в Киев через Молдавию

    15:27  3 Декабря 2017
    234

    Выдворенный с Украины соратник Саакашвили пытался пробраться в Киев через Молдавию

    Киев, 3 декабря. Пограничная служба Молдавии 3 декабря задержала депортированного в ноябре с Украины гражданина Грузии Вано Надирадзе.

    Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, операция по задержанию проходила на украинско-молдавской границе совместными силами пограничников двух государств. Нарушитель, пытавшийся пробраться в Киев, был задержан в 20 метрах от границы.

    47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе обвиняется на Украине в вымогательстве и шпионаже в пользу России. Кроме того, был одним из активных участников недавних протестов около Верховной Рады, организованных бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.

    Ранее Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его дядю задержали в киевском аэропорту Борисполь и допрашивают уже несколько часов..

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили #задержание
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть