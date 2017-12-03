Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром

Москва, 3 декабря. Председатель народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан признался, что с давних пор восхищается Российской Федерацией, а глава российского государства Владимир Путин является его кумиром.

«Я приехал в страну, которой давно восхищаюсь и президент которой является моим кумиром», — подчеркнул Хасан, добавив, что находится в России впервые.

Он также выразил надежду, что по итогам работы на конференции ее участники смогут «прийти к выводам, как победить наркоманию и какие способы борьбы позволят перейти к новым шагам борьбы с этой опасностью».

Кроме того, он надеется, что двустороннее сотрудничество будет только наращивать обороты.

«Рассчитываю, что сотрудничество — как многостороннее, так и двустороннее между нашими странами будет расти», — добавил Хасан.

Напомним, индонезийский политик приехал в российскую столицу в воскресенье, а в понедельник, 4 декабря, будет участвовать в международной конференции «Парламентарии против наркотиков», организатором которой выступает Государственная дума РФ.

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