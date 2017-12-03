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Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром
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    Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром

    16:00  3 Декабря 2017
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    Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром

    Москва, 3 декабря. Председатель народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан признался, что с давних пор восхищается Российской Федерацией, а глава российского государства Владимир Путин является его кумиром.

    «Я приехал в страну, которой давно восхищаюсь и президент которой является моим кумиром», — подчеркнул Хасан, добавив, что находится в России впервые.

    Он также выразил надежду, что по итогам работы на конференции ее участники смогут «прийти к выводам, как победить наркоманию и какие способы борьбы позволят перейти к новым шагам борьбы с этой опасностью».

    Кроме того, он надеется, что двустороннее сотрудничество будет только наращивать обороты.

    Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром

    «Рассчитываю, что сотрудничество — как многостороннее, так и двустороннее между нашими странами будет расти», — добавил Хасан. 

    Напомним, индонезийский политик приехал в российскую столицу в воскресенье, а в понедельник, 4 декабря, будет участвовать в международной конференции «Парламентарии против наркотиков», организатором которой выступает Государственная дума РФ.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия
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