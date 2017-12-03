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Эксперт прокомментировал отстранение американского журналиста Росса от работы
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    Эксперт прокомментировал отстранение американского журналиста Росса от работы

    15:42  3 Декабря 2017
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    Эксперт прокомментировал отстранение американского журналиста Росса от работы

    Москва, 3 декабря. Политолог Сергей Судаков считает, что репортаж журналиста АВС Брайана Росси об экс-советнике президента США Флинне не изменит мнение людей.

    Руководство телеканала АВС отстранило от работы ведущего Брайана Росса из-за того, что он озвучил в прямом эфире ложную информацию о бывшем советнике президента США Дональда Трампа Майкле Флинне. Судаков считает, что в поисках «русского следа» американское общество раскололось и этим стремится воспользоваться демократическая партия США.

    «Для информационной войны очень важна первая реакция. Дело в том, что зрители, как правило, воспринимают первичное сообщение и верят ему, даже если им будут говорить абсолютный абсурд, клевету. Оправдываться всегда сложнее, тогда как нападать гораздо проще. Поэтому, когда ABC представляет Флинна практически как человека с удостоверением ФСБ в кармане, а на следующий день опровергает это, в опровержение люди уже не верят. Они думают, что это ангажированная информация, выданная под нажимом властей», - приводит слова Судакова RT.

    Эксперт прокомментировал отстранение американского журналиста Росса от работы

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #эксперт #брайан росс #телеканал авс
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